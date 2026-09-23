Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena durante una presentación ante la prensa de la nueva temporada de MasterChef Celebrity .

Escándalo: Wanda Nara insultó a Karina Iavícoli y le pidió a su madre que la agarre de los pelos

La presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity terminó con un inesperado cruce entre Wanda Nara y Karina Iavícoli en LAM . La mediática respondió una pregunta sobre Elías Piccirillo y Martín Migueles y luego protagonizó un particular momento junto a su madre, Nora Colosimo.

La situación se produjo cuando Ángel de Brito invitó a Nora Colosimo, madre de Wanda, a participar de la entrevista y a realizarle algunas preguntas a su hija. En ese contexto, Iavícoli aprovechó para consultarle a la conductora sobre la situación judicial que involucra a Elías Piccirilo y Martín Migueles, un hombre con quien Wanda volvió a ser vinculada sentimentalmente tras un viaje a Brasil.

En las últimas horas había trascendido que el Banco Central habría presentado una denuncia ante el fuero penal económico contra Piccirilo y su ex socio en la financiera Arg Exchange, Migueles. Según la información difundida, ambos habrían sido señalados por presuntas maniobras vinculadas al denominado “dólar blue” durante el período del cepo cambiario, por un monto de 250 millones de dólares cuyo origen no habría podido ser justificado.

La respuesta de Wanda Nara

Frente a las consultas de la prensa, Wanda comenzó hablando de sus próximos proyectos y destacó el estreno de su película y su regreso a la pantalla chica: “Estoy muy feliz y contenta, a punto de estrenar mi película en cuestión de días. Estrenando este programa espectacular que lo van a poder ver en el prime time de Telefe desde el lunes”, expresó.

Sin embargo, rápidamente hizo referencia a la pregunta de Iavícoli y buscó marcar distancia de los conflictos judiciales de sus exparejas: “Y a Karina Iavícoli le respondo que yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex”, agregó.

La periodista insistió sobre el tema y Wanda volvió a remarcar que no considera que deba responder por las situaciones personales o judiciales de hombres con los que estuvo relacionada: “Digo mis ex porque a veces sale una causa de L-Gante y me llaman, un problema de Maxi en el exterior y me llaman. Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí”.

El particular pedido de Wanda a su madre

El intercambio fue subiendo de tono hasta que Iavícoli cuestionó nuevamente a la mediática: “Bueno, no me contestás nada. Entonces no te importa haber salido con un tipo…”, alcanzó a decir la periodista.

La respuesta de Wanda sorprendió a todos los presentes y generó uno de los momentos más comentados del encuentro: “¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le pidió en vivo a Nora Colosimo, quien reaccionó sorprendida ante las palabras de su hija.

Poco después, Wanda intentó cerrar el tema y dejó una reflexión sobre la responsabilidad que cada persona debe asumir respecto de sus propias decisiones y vínculos: “Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”, expresó antes de lanzar un beso.

Pero el episodio no terminó allí. Una vez que dejó el micrófono, Wanda continuó visiblemente molesta y pronunció un “esta pelot…”. La frase quedó registrada por las cámaras de LAM, por lo que el tenso momento rápidamente volvió a instalarse en el centro de la conversación televisiva.