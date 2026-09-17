Ni empresaria ni conductora: Wanda Nara confesó cuál era la profesión de sus sueños

La mediática compartió imágenes del backstage de la promoción de MasterChef Celebrity y sorprendió al revelar qué le hubiera gustado ser.

Wanda Nara volvió a tomar protagonismo en las últimas horas en el marco del lanzamiento oficial de MasterChef Celebrity. El reality de cocinas está listo para desembarcar en el prime time de la televisión argentina.

Este miércoles, previo a la final de Gran Hermano, Telefe puso al aire un sketch que se tituló MasterChef: El Despegue y presentó a Wanda y a los integrantes del jurado como parte de la tripulación de un vuelo.

A lo largo del video, los famosos que participarán de la competencia fueron apareciendo como pasajeros que se preparaban para iniciar el viaje . La puesta incluyó uniformes, referencias a la tripulación y distintos elementos vinculados con un vuelo comercial, en una presentación que permitió anticipar parte de la nueva edición del programa.

Luego, en sus redes sociales, la mediática compartió imágenes del detrás de escena en el que mostró su profesión frustrada y su deseo de haber sido azafata. “Mi profesión frustrada”, escribió junto a un emoji de avión. En la postal, Wanda apareció con un conjunto de azafata y el cabello completamente alisado hacia atrás, en una caracterización que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Se viene la serie de Wanda Nara

Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena con un nuevo proyecto audiovisual que promete mostrar una faceta diferente de su vida. Disney+ confirmó el inicio del rodaje de un docu-reality dedicado a la empresaria, conductora, actriz y cantante, una producción que tendrá seis episodios y buscará revelar detalles de su vida privada que habitualmente permanecen alejados de las cámaras.

En esta oportunidad, la producción tendrá como protagonista absoluta a Wanda Nara y propone un recorrido por diferentes momentos de su vida personal y profesional. La intención será ofrecer una mirada cercana a su día a día, con acceso a situaciones y personas de su entorno que forman parte de su círculo más íntimo. Entre quienes ya participan de las grabaciones aparece Kennys Palacios, amigo y estilista de Wanda, quien tiene una relación cercana con la empresaria y suele acompañarla en distintos momentos de su vida pública.

El nuevo contenido estará a cargo de Komodo Studio, productora española con sede en Madrid que cuenta entre sus socios al reconocido tenista Rafa Nadal. La compañía también participó en Soy Georgina, el reality centrado en la vida de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

A lo largo de los seis episodios, el docu-reality recorrerá la trayectoria de Wanda desde sus primeros pasos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento. Además de su exposición mediática, el programa buscará mostrar cómo combina sus distintas facetas y responsabilidades. La propuesta incluirá momentos relacionados con el glamour, el drama y las decisiones que marcaron su carrera, pero también pondrá el foco en sus roles dentro de su familia y en sus diferentes proyectos empresariales.

Disney+ anunció oficialmente el reality de Wanda Nara: el gracioso clip para confirmarlo.

El proceso de filmación ya se puso en marcha y comenzó en Italia, uno de los escenarios vinculados con la historia personal y profesional de Wanda Nara. Según se informó, el equipo continuará trabajando durante los próximos meses y también viajará a Argentina y Uruguay para completar distintas etapas de la producción.