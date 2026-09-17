Espectáculos La Mañana Telefe MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno: cuándo es

Telefe anunció, antes de la final de Gran Hermano, el día en que saldrá al aire el programa de cocinas. Quiénes son los 24 participantes. Agregar LM Neuquén a







MasterChef Celebrity enciende las hornallas de las cocinas más famosas del país y, este miércoles, previo a la final de Gran Hermano se conoció el día que saldrá al aire el reality. Con la conducción de Wanda Nara y un jurado conformado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui el programa convocó a 24 megafiguras.

Con una superproducción cinematográfica, Telefe anunció que el programa tendrá su primera emisión el próximo 28 de septiembre a las 22.15.

La lista de figuras de la próxima temporada de MasterChef Celebrity tuvo un cambio antes de las grabaciones: L-Gante quedó fuera del ciclo y Mike Amigorena fue anunciado como su reemplazo. El músico, cuyo nombre es Elián Valenzuela, había sido el primer confirmado y su participación generaba expectativa tras el cruce que podría darse con Wanda Nara, su expareja.