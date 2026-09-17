MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno: cuándo es
Telefe anunció, antes de la final de Gran Hermano, el día en que saldrá al aire el programa de cocinas. Quiénes son los 24 participantes.
MasterChef Celebrity enciende las hornallas de las cocinas más famosas del país y, este miércoles, previo a la final de Gran Hermano se conoció el día que saldrá al aire el reality. Con la conducción de Wanda Nara y un jurado conformado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui el programa convocó a 24 megafiguras.
Con una superproducción cinematográfica, Telefe anunció que el programa tendrá su primera emisión el próximo 28 de septiembre a las 22.15.
La lista de figuras de la próxima temporada de MasterChef Celebrity tuvo un cambio antes de las grabaciones: L-Gante quedó fuera del ciclo y Mike Amigorena fue anunciado como su reemplazo. El músico, cuyo nombre es Elián Valenzuela, había sido el primer confirmado y su participación generaba expectativa tras el cruce que podría darse con Wanda Nara, su expareja.
Con esa modificación, los concursantes confirmados son China Ansa, Luck Ra, Lizy Tagliani, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, More Beltrán, Pablo Migliore, Nazareno Casero, Pachu Peña, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, Diego Ramos, Alejandro Lerner, Seba Presta, Rocío Robles, Paula Trapani, Campi, Hernán Drago, Pablo Giralt, Karina Jelinek, Juli Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida y Amigorena.
La última edición tuvo dos momentos claves: por un lado, la renuncia al aire de Donato De Santis tras 10 temporadas frente al reality y, por otro, el triunfo de Ian Lucas que le dio el pase directo como jurado de la tercera edición de MasterChef Junior que arrancará en 2027.
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