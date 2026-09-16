Solange Abraham venció a Yipio en la final y se consagró campeona de la edición especial del reality de Telefe. En 2011 había llegado quinta. Esta noche cobró su deuda pendiente.

Sol ganó Gran Hermano Generación Dorada: la revancha que esperó 15 años y el premio de 50 millones de pesos

Solange "Sol" Abraham se consagró este miércoles como la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada . La tucumana venció a la uruguaya Yipio Pintos en la final del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro y se llevó el premio mayor de 50 millones de pesos, más un auto 0 km. Yipio, la subcampeona, se fue con 15 millones de pesos.

El pico de rating alcanzó los 13 puntos, mientras que se juntaron casi 30 millones de votos.

El triunfo de Sol cierra un ciclo de 15 años. En 2011, con 22 años, había participado en Gran Hermano y quedado en el quinto lugar después de 126 días de aislamiento. En esa edición fue la única mujer en llegar a las instancias finales. En esta edición especial volvió con una sola idea fija: "Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo porque no lo gané hace quince años y estoy segura de que hoy lo puedo hacer".

Su regreso no fue lineal. En abril, Gran Hermano la expulsó por pedir reiteradamente salir de la casa. La reincorporó semanas después, cuando Gladys "La Bomba" Tucumana decidió abandonar el programa.

Desde ese momento, Sol no paró: superó cinco versus, ganó el corazón del público y se consolidó como la favorita indiscutida de los fanáticos. Su enfrentamiento más esperado fue el que protagonizó contra Tamara Paganini, quien también venía con mucho apoyo de las redes.

Sol ganó Gran Hermano 2026: quién es y cómo fue su camino en el reality

Sol llegó a la casa el 23 de febrero de 2026 con una presentación que no dejó margen a dudas: "Soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y lo logro". La frase resultó profética. La tucumana de 37 años construyó alianzas, sobrevivió la expulsión, volvió más fuerte que antes y terminó en lo más alto.

Fuera de la casa, Sol tiene una trayectoria que va mucho más allá del reality. Tras su salida de Gran Hermano 2011 trabajó como modelo, conductora en Canal 9 y MTV y desarrolló su propia marca de ropa infantil y el podcast El Casting.

En 2015 se casó con el productor Marcelo Da Corte, con quien tuvo a su hija Delfina. En 2023, Da Corte le pidió el divorcio para formalizar su relación con su entrenador personal. La vida de Sol estuvo lejos de ser fácil en los últimos años. Este miércoles, el público le dio la victoria que quizás necesitaba.

El programa arrancó el 23 de febrero con una propuesta diferente al Gran Hermano tradicional: participantes mayores de 35 años con historia previa en los medios. La edición pasó por momentos de alta tensión, cruces picantes y una cobertura que mantuvo al reality en el centro del debate mediático semana a semana.

La final entre Sol y Yipio fue el cierre perfecto: dos perfiles opuestos, dos fandoms apasionados y una sola campeona.