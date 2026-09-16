Fundación OSDE invita a un encuentro con Martín Sivak sobre autoficción, memoria y periodismo en Neuquén
El escritor y periodista dialogará sobre su obra el viernes 18 en el auditorio del MNBA, en el marco de la Feria del Libro 2026 en Neuquén.
La Fundación OSDE organiza el encuentro "Intimidades públicas, un diálogo con Martín Sivak", una actividad abierta al público general que propone explorar el cruce entre escritura, memoria personal e historia colectiva. El evento, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2026, se realizará el viernes 18 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio Marcelo M. Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén, ubicado en Mitre y Santa Cruz, en el Parque Central.
La propuesta gira en torno a la obra de Martín Sivak, uno de los escritores y periodistas más reconocidos de la escena latinoamericana. A partir del recorrido por sus libros más representativos —entre ellos El salto de papá y su reciente trabajo La llorería—, el diálogo explorará la autoficción como recurso literario para entrelazar la dimensión privada con la crónica periodística y la memoria social.
La autoficción es un género que borra los límites entre lo vivido y lo narrado, entre el yo del autor y el personaje que construye en la página. En manos de Sivak, ese cruce se convierte en una herramienta para pensar la historia argentina y latinoamericana desde adentro: desde los afectos, los silencios familiares y las preguntas que no siempre tienen respuesta.
El encuentro no es una conferencia tradicional, sino un diálogo dinámico que invita al público a participar del proceso creativo, a entender cómo se escribe desde la experiencia personal sin perder de vista el contexto colectivo.
La entrada es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados.
Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected].
Quién es Martín Sivak
Martín Sivak es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York (NYU). Su trayectoria combina el periodismo de investigación, la crónica latinoamericana y la literatura autobiográfica.
Como periodista y editor, construyó una obra que transita entre géneros sin instalarse definitivamente en ninguno: sus libros son a la vez reportajes, memorias y relatos íntimos. También se desempeña como docente universitario y es una referencia ineludible para quienes trabajan el cruce entre escritura y memoria en América Latina.
La actividad de la Fundación OSDE en Neuquén es una oportunidad poco frecuente para escucharlo en vivo, en un espacio accesible y abierto a todo público, sin costo de entrada.
- Cuándo: viernes 18 de septiembre, 18 horas
- Dónde: Auditorio Marcelo M. Berbel, MNBA — Mitre y Santa Cruz, Parque Central, Neuquén
- Entrada: libre y gratuita, con cupos limitados Informes: [email protected]
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