El escritor y periodista dialogará sobre su obra el viernes 18 en el auditorio del MNBA, en el marco de la Feria del Libro 2026 en Neuquén.

Fundación OSDE invita a un encuentro con Martín Sivak sobre autoficción, memoria y periodismo en Neuquén

La Fundación OSDE organiza el encuentro "Intimidades públicas, un diálogo con Martín Sivak" , una actividad abierta al público general que propone explorar el cruce entre escritura, memoria personal e historia colectiva. El evento, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2026 , se realizará el viernes 18 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio Marcelo M. Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes ( MNBA ) de Neuquén, ubicado en Mitre y Santa Cruz, en el Parque Central.

La propuesta gira en torno a la obra de Martín Sivak, uno de los escritores y periodistas más reconocidos de la escena latinoamericana. A partir del recorrido por sus libros más representativos —entre ellos El salto de papá y su reciente trabajo La llorería—, el diálogo explorará la autoficción como recurso literario para entrelazar la dimensión privada con la crónica periodística y la memoria social.

La autoficción es un género que borra los límites entre lo vivido y lo narrado, entre el yo del autor y el personaje que construye en la página. En manos de Sivak, ese cruce se convierte en una herramienta para pensar la historia argentina y latinoamericana desde adentro: desde los afectos, los silencios familiares y las preguntas que no siempre tienen respuesta.

El encuentro no es una conferencia tradicional, sino un diálogo dinámico que invita al público a participar del proceso creativo, a entender cómo se escribe desde la experiencia personal sin perder de vista el contexto colectivo.

La entrada es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados.

Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected].

Quién es Martín Sivak

Martín Sivak es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York (NYU). Su trayectoria combina el periodismo de investigación, la crónica latinoamericana y la literatura autobiográfica.

Como periodista y editor, construyó una obra que transita entre géneros sin instalarse definitivamente en ninguno: sus libros son a la vez reportajes, memorias y relatos íntimos. También se desempeña como docente universitario y es una referencia ineludible para quienes trabajan el cruce entre escritura y memoria en América Latina.

La actividad de la Fundación OSDE en Neuquén es una oportunidad poco frecuente para escucharlo en vivo, en un espacio accesible y abierto a todo público, sin costo de entrada.