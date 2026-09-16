Exclusivo: el video de la pelea con cuchillo en Pilo Lil que confirma la denuncia y llegó a la TV nacional

LM Neuquén accedió en forma exclusiva al registro de la gresca entre el actual jefe comunal y su antecesor en el Parador Turístico. Las imágenes son elocuentes y muestran el momento exacto en que aparece un arma blanca.

Ya no hay relato contra relato. Hay un video. Y es contundente. LM Neuquén accedió en forma exclusiva a parte del video que fue grabado durante la violenta gresca que mantuvieron el actual presidente de la Comisión de Fomento , Andrés Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, en el salón comedor del Parador Turístico de Pilo Lil.

El registro, de 39 segundos, es la prueba madre de la causa que investiga la Fiscalía de Junín de los Andes y que ya derivó en consecuencias para Díaz, quien hoy pesa sobre él una perimetral de 4 meses que le impide acercarse al predio comunal y a Infante.

Un dato no menor y que ya había sido apuntado por los dos protagonistas de la pelea es que la filmación fue realizada por Eliana Rivera, la delegada de la Región Sur del gobierno de la provincia del Neuquén, quien se encontraba en el lugar y presenció toda la secuencia. Su registro hoy es clave en el expediente.

Aún no se pudo confirmar oficialmente si esta es la totalidad de la secuencia filmada o si habrían otros videos incorporados a la causa. Lo cierto es que en este fragmento se observa con total crudeza lo que ocurrió.

El video que cambia todo

En las imágenes se identifica claramente a los involucrados: el de negro, buzo y pantalón gris, es Infante. El de campera azul con franja gris y boina negra es Díaz.

La filmación arranca ya con un forcejeo cuerpo a cuerpo en el medio del salón. Infante lo tiene agarrado del pecho a Díaz. De fondo se escuchan gritos desesperados de una mujer: "¡No, no, no! ¡Basta, basta!".

A los 3 segundos se separan y ahí aparece lo más grave de la secuencia. Díaz retrocede hacia las mesas de madera, se agacha y cuando se incorpora ya tiene en su mano derecha un cuchillo tipo verijero de importantes dimensiones, con varios centímetros de hoja. Se pone en posición amenazante y ya no suelta el arma en ningún momento.

Una mujer en el medio del peligro

Durante los siguientes 20 segundos, el video muestra la locura total. Díaz avanza con el arma blanca a la altura de la cintura, apuntando hacia Infante, que retrocede y se cubre literalmente detrás de Raquel Fantini, su pareja de buzo rojo, quien se pone en el medio con los brazos abiertos haciendo de escudo humano.

La tensión es total. Díaz camina de un lado a otro del salón, siempre con el cuchillo visible, en actitud desafiante. En el piso se ve un gorro azul caído producto del forcejeo. Díaz, siempre armado, lo levanta con la mano izquierda y se dirige hacia la puerta de salida para retirarse.

Repercusión nacional y causa judicial

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este medio coincidieron: "Fue totalmente una locura la actitud de Díaz de exhibir un cuchillo durante una discusión y en tono amenazante, y más habiendo dos mujeres presentes en el lugar".

El caso, que nació como una discusión por el uso del camión comunal para trasladar fardos, ya trascendió la cordillera y alcanzó repercusión nacional cuando Mario Pergolini en uno de los bloques de su programa "Otro Día Perdido" se hizo eco de la trifulca en tono irónico.

Este video que hoy sale a la luz suma un capítulo más a esta novela política que tiene en vilo a un lugar turístico por excelencia como lo es Pilo Lil.