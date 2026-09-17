Moria Casán fulminó otra vez a Susana Giménez: "Es una jubilada del éxito"

Moria Casan respondió a una declaración de Susana Gimenez sobre su presente y la relación que mantienen.

Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena después de responder a unas declaraciones de Susana Giménez . La conductora fue consultada por la serie de Netflix inspirada en la vida de la One y también por el vínculo que mantienen ambas figuras del espectáculo argentino.

El intercambio comenzó cuando la prensa encontró a Susana tras su llegada al país. En ese contexto, los periodistas le preguntaron qué opinaba sobre la producción dedicada a Moria y destacaron que la One había hablado positivamente sobre ella: “Lo sé, ahora está tranquila, exitosa. Siempre nos hemos querido. Yo nunca le contesté las cosas que me decía” , respondió la conductora de Telefe.

La declaración no pasó inadvertida para Moria , quien decidió contestar públicamente y cuestionó la manera en que Susana habría interpretado algunas de sus intervenciones: “La Su no maneja el humor. No tiene sentido del humor. Si no tenés humor no podés manejar la ironía”, señaló la One al referirse a su histórica colega. Moria continuó con su descargo y aseguró que las palabras de Susana no modifican su postura. “Yo le iba a contestar, pero a mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga o lo que no diga porque ella es una retirada espiritual, una jubilada del éxito ”, remató.

Pero sus declaraciones no terminaron allí. Casán también hizo referencia al presente laboral de Susana y cuestionó que actualmente resida fuera de la Argentina: “Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales. No estás trabajando, no estás en actividad, no tenés éxito”, sostuvo Moria.

El mensaje final de Moria para Susana

Finalmente, la conductora se refirió a la frase de Susana en la que había señalado que actualmente la veía “tranquila”. Moria respondió con su particular estilo y destacó el momento profesional que, según sus propias palabras, atraviesa: “Si ella me ve tranquila es porque está en otro plano. Yo nunca estoy tranquila. El problema mío no es que estoy exitosa, estoy exitosísima. Si quiso mandar palito, no le da”.

Así, las declaraciones volvieron a poner frente a frente a dos de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, aunque en esta oportunidad el intercambio se produjo a partir de comentarios sobre sus respectivos presentes profesionales.