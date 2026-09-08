Irónica respuesta de Susana cuando le preguntaron por la serie de Moria Casán: "¡me encantó!"

La 'Su' habló con los medios de comunicación en el ingreso a la cena solidaria de Fundaleu. La respuesta que hizo sobre la serie de la 'One' y los detalles sobre la propia.

Parte de las miradas se fueron con Susana Giménez cuando ingresó caminando con un destacado look por la alfombra roja de la cena solidaria "Famosos por la Vida", desarrollada por Fundaleu en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los medios de comunicación presentes, que esperaban por la palabra de los protagonistas, sabían que tenían la oportunidad de hacerle una pregunta clave a la histórica conductora.

Al verla llegar, la pregunta de los periodistas era concreta: su opinión sobre la serie de Moria Casán , una figura con la que supo trabajar pero que en los últimos años tomó distancia. Con un tono particular, respondió sobre la producción audiovisual en la que apareció representada por las actrices Micaela Riera y Leticie Brédice , en diferentes etapas.

Durante un intercambio con el periodista de exteriores del programa LAM (América TV), fue consultada sobre el avance de su propia serie: "Viene muy bien, no está terminada , pero viene bien, tenemos escrito hasta el capítulo cinco". Pero esta fue la entrada para una pregunta incisiva sobre la serie de Moria .

Cuando le preguntaron si había visto la biopic, Susana lanzó un irónico comentario que generó risas. "Sí, la vi, ¡me encantó!". Acto seguido a esto, le preguntaron si le había gustado la interpretación de Brédice, a lo que Susana contestó con una clara postura: "No me hagan preguntas ridículas porque no les voy a contestar".

Finalizado el intercambio, saludó, se sacó fotos e ingresó al lugar acompañada de su hija Mercedes Sarrabayrouse para encontrarse con otras figuras.

A los 83 años, Pato Galmarini contó cómo es el sexo con Moria Casán: ¿cuántas veces por semana?

Pato Galmarini se volvió viral en las redes sociales por una declaración sobre su romance con Moria Casán, la diva que hace algunas semanas disfrutó de unas vacaciones en el exterior luego de cumplir los 80 años. Sin pelos en la lengua y dejando expuesta toda tipo de intimidad, reveló cómo es hacer el amor con la One, una de las figuras más reconocidas en el mundo artístico del país.

En su explicación fue claro alegando que viven en casa separados, pero que cuando se encuentran, suelen tener intimidad en alguna oportunidad. “Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho... Es que no estoy abrazando a una mujer más. Ya van cinco años de nuestro reencuentro”, dijo durante su visita a Carnaval Stream.

“Re sincero”, “Lo amo porque no se mandó la parte”, “Muy bien, porque deja en evidencia que a esa edad el sexo no es lo más importante, sino la compañía”, “Qué grande diciendo la verdad”, dijeron diferentes usuarios de las redes sociales sobre cómo afronta la intimidad con Moria.