Ángela Leiva enfrenta problemas legales y no podrá cantar algunos de sus hits como "Amiga Traidora"

En el programa televisivo LAM revelaron información sobre el caso y contaron detalles por los que no puede hacer uso de la canción.

Ángela Leiva afronta un problema legal que la complica en cada una de sus presentaciones en los diferentes escenarios por los que pasa. Es que según se conoció en el mundo artístico , a través de una revelación en el programa LAM , se dio a conocer que no puede cantar su principal hit "Amiga traidora".

Entre la información que se conoció, se supo que está privada de cantar la canción luego de que Silvia , viuda de Héctor "Chiqui" Percovich, la denunciara por derecho de autor, entendiendo que estaría interpretándola sin autorización.

"Ella está reclamando porque nunca recibieron regalías por las canciones", reveló Carolina Molinari en el ciclo dedicado a la farándula que brilla en América TV. A su vez, contaron que la Justicia determinó que no pueda hacer referencia a esta canción.

Sin embargo, Alejandro Romero, mánager de Leiva, se comunicó con LAM y reveló detalles: "No fuimos notificados de este fallo. Se está reclamando el cobro de las reproducciones digitales".

Por su parte, Silvia, la denunciante, habló sobre el tema: "Cada artista presenta un repertorio fijo de canciones que siempre se hacen los shows. Los temas de mi marido tendrían que estar, pero ella durante años no los planilló y ponía otros temas que no cantaba", dijo. Luego, cerró: "Después de que murió, le juré a él que esto no iba a quedar así".

Tiago PZK revolucionó las redes con las frases de su nueva canción: ¿con indirectas para La Joaqui?

Los rumores de un posible romance entre Tiago PZK y La Joaqui crecieron en las últimas horas, principalmente cuando Pochi de Gossipeame reveló en la televisión que estuvieron juntos en un recorrido por el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta vez, lo que generó ruido fueron TikTok que compartió el cantante, mostrando adelanto de un nuevo tema en las que aparecieron frases que podrían tener cierta indirecta.

A dos meses de la ruptura de la cantante con Luck Ra, el cantante sorprendió con las frases y las redes sociales no perdonaron con distintos análisis que suponen indirectas hacia ella.

Tiago PZK revolucionó las redes con las frases de su nueva canción: ¿con indirectas para La Joaqui?

Las referencias que hicieron ruido en las redes

"Que no se entere / que sos como tu vieja, que te gustan villeros / Prendo tu chop / voy a tu country"", fueron algunas frases que llamaron la atención y son vinculados con una posible indirecta para la artista.

En este tránsito de su vida, donde confirmó su separación, la artista urbana reveló que está saliendo con alguien más, dejando atrás al cordobés. confirmara que empezó a salir con alguien más luego de que Luck Ra la dejara. Cabe recordar que el cordobés habría hecho referencia al bonaerense con el término "ex gran amigo" en una publicación en la que afirmó que no le fue infiel a la artista.

Durante la amistad que mantuvieron, realizaron la canción Fue culpa tuya, publicada en 2025.El cantautor había publicado un video con esa canción, eligiendo los versos "De la muerte y los cuernos nadie se salvó / Yo pensé que sí, pero mi día llegó / Me enamoré y qué mal me salió / Todo lo que hice de nada valió".

En medio del revuelo, llamó la atención una imagen publicada por La Joaqui en la que se la muestra arrodillada y con una mano tomándola del rostro. En ese contexto se generaron varias hipótesis, entre las que se mencionaba que era la mano de una nueva pareja.

En medio del revuelo, llamó la atención una imagen publicada por La Joaqui en la que se la muestra arrodillada y con una mano tomándola del rostro. En ese contexto se generaron varias hipótesis, entre las que se mencionaba que era la mano de una nueva pareja.

Sin embargo, su amigo Facundo Guarino reveló la verdad: "Y para los odiadores seriales, me encanta que mi mano de empanada fatay haya generado tanto revuelo", dijo en sus redes, afirmando que era la mano de él quien la tomaba.