Premios Goya: ¿cuál es la película argentina elegida para competir basada en dos cuentos de Mariana Enríquez?

La Academia de Cine Argentina determinó por una elección interna cuál es la película que representará a la Argentina en los Premios Goya . Por qué premio competirá.

La Academia de Cine Argentina determinó por una elección interna cuál es la película que representará a la Argentina en los Premios Goya , premiación en la que buscará ganar la categoría a Mejor Película Iberoamericana . La Residencia del Embajador de España en la Argentina fue el escenario en el que se conoció la decisión que tomó la academia.

Ante la mirada del embajador Joaquín María de Aristegui Laborde y de Dolores Fonzi , quien es parte de la Academia y directora de la película Belén , que obtuvo este galardón el año pasado, se conoció que la representante argentina será 'La virgen de la tosquera'.

La película dirigida por Laura Casabé , está guionada por Benjamín Naishtat y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez : ' La virgen de tosquera' y 'El carrito' , que son parte del escrito titulado 'Los peligros de fumar en la cama'.

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"Felicitamos a los productores y a la directora de la película seleccionada, y a todo su equipo. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Agradecemos al Embajador, a la Embajada de España, al CCEBA y al equipo de AECID por acompañarnos en este anuncio", escribió la Academia en su cuenta oficial de Instagram.

De qué trata la película

"Un verano caluroso, a inicios del nuevo milenio. Natalia, Mariela y Josefina, inseparables amigas desde la secundaria, se enamoran perdidamente de Diego. El idilio se interrumpe cuando Diego conoce a Silvia, una mujer de 26 años sumamente llamativa y particular. Natalia, con ayuda de su abuela Rita, realiza un hechizo contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas", dice la sinópsis de Cinépolis.

Luego, agrega: "Pero el conjuro no funciona. Esta historia se va escribiendo en los alrededores de la Tosquera, un paraje extraño de un suburbio campestre que Silvia les hace descubrir, donde hay una laguna oculta. Y a medida que el verano avanza, algo empieza a cambiar. Adaptación de cuentos del libro "Los peligros de fumar en la cama" de Mariana Enríquez".