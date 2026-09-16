Se viene la serie de Wanda Nara: cuándo se estrena el docu-reality y donde podrá verse

Wanda Nara tendrá su propio docu-reality en una de las plataformas más vistas actualmente: todos los detalles de la nueva producción.

Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena con un nuevo proyecto audiovisual que promete mostrar una faceta diferente de su vida. Disney+ confirmó el inicio del rodaje de un docu-reality dedicado a la empresaria, conductora, actriz y cantante, una producción que tendrá seis episodios y buscará revelar detalles de su vida privada que habitualmente permanecen alejados de las cámaras.

El nuevo contenido estará a cargo de Komodo Studio , productora española con sede en Madrid que cuenta entre sus socios al reconocido tenista Rafa Nadal. La compañía también participó en Soy Georgina, el reality centrado en la vida de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

En esta oportunidad, la producción tendrá como protagonista absoluta a Wanda Nara y propone un recorrido por diferentes momentos de su vida personal y profesional. La intención será ofrecer una mirada cercana a su día a día , con acceso a situaciones y personas de su entorno que forman parte de su círculo más íntimo. Entre quienes ya participan de las grabaciones aparece Kennys Palacios, amigo y estilista de Wanda, quien tiene una relación cercana con la empresaria y suele acompañarla en distintos momentos de su vida pública.

El rodaje del reality comenzó en Italia y llegará a Argentina

El proceso de filmación ya se puso en marcha y comenzó en Italia, uno de los escenarios vinculados con la historia personal y profesional de Wanda Nara. Según se informó, el equipo continuará trabajando durante los próximos meses y también viajará a Argentina y Uruguay para completar distintas etapas de la producción.

A lo largo de los seis episodios, el docu-reality recorrerá la trayectoria de Wanda desde sus primeros pasos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento. Además de su exposición mediática, el programa buscará mostrar cómo combina sus distintas facetas y responsabilidades. La propuesta incluirá momentos relacionados con el glamour, el drama y las decisiones que marcaron su carrera, pero también pondrá el foco en sus roles dentro de su familia y en sus diferentes proyectos empresariales.

Cuándo se estrena la serie de Wanda Nara en Disney+

Desde Disney+ anticiparon que el nuevo programa llegará próximamente y estará disponible de manera exclusiva en la plataforma. Sin embargo, por el momento no se confirmó una fecha exacta de estreno. La llegada del docu-reality se producirá una vez finalizado el rodaje y la etapa de producción correspondiente. Mientras tanto, las grabaciones continuarán en distintos puntos de Italia, Argentina y Uruguay.