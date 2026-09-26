Wanda Nara mostró su transformación para una película y sorprendió a todos: ¿Qué tuvo que hacer?

Wanda Nara atraviesa un nuevo desafío profesional y se prepara para debutar en la pantalla grande. La empresaria será una de las protagonistas de “¿Querés ser mi hijo?”, película que comparte con Agustín Bernasconi , y en medio del rodaje sorprendió al revelar la transformación que realizó para interpretar a Lucía.

La noticia surgió a partir de una serie de preguntas que sus seguidores le hicieron a través de Instagram. Allí, Wanda contó algunos detalles de la preparación física que realizó para el personaje y explicó que debió aumentar 10 kilos para ponerse en la piel de Lucía.

“Me preparé mucho”, escribió la empresaria junto a una imagen tomada durante la filmación. De esta manera, dejó entrever que su incorporación al proyecto cinematográfico implicó un proceso de preparación que fue más allá de su trabajo frente a cámara .

El cambio físico de Wanda Nara para su personaje

Una de las consultas que recibió estuvo directamente relacionada con los motivos que la llevaron a su transformación, el subir de peso para la película. Wanda respondió sin dar detalles de la historia, únicamente hizo referencia en cada posteo al trabajo que realizó para llegar preparada al rodaje. Además, compartió una imagen del detrás de escena en la que se podía observar una cámara profesional y una claqueta. Frente a la expectativa de sus seguidores por conocer más detalles de la producción, respondió de manera misteriosa: “Tenés que verla”.

La transformación física de la empresaria llamó especialmente la atención porque implicó un proceso diferente al que suelen atravesar algunos intérpretes cuando necesitan modificar su apariencia para determinados papeles: “Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”, aseguró Wanda evitando responder con detalles sobre la sorpresa de la gente, sino refiriendose a la experiencia de formar parte de la película. Así, destacó no solo el desafío de interpretar a Lucía, sino también el vínculo que construyó con quienes participan de la producción.

Wanda Nara y su primer trabajo cinematográfico

Una seguidora destacó que la mayoría de los actores suele adelgazar para determinados personajes y celebró que ella hubiera realizado el proceso inverso: “La mayoría adelgaza para interpretar sus papeles y vos hiciste lo opuesto. ¡Re profesional!”. Ante ese comentario, Wanda solo respondió: “En mi motorhome”, imagen donde se puede observar como la actriz se encuentra hoy.

Con sus publicaciones, Wanda permitió conocer una pequeña parte de todo lo que atraviesa para llevar adelante su primer trabajo en el cine. El debut en pantalla grande representa una nueva etapa dentro de su carrera y, según sus propias palabras, requirió dedicación, preparación y una transformación corporal específica para darle vida a su personaje.