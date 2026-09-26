Nicolás Cabré va por el desafío de los seis grandes maratones: su nombre ya aparece en el mural de Berlín.

Nicolás Cabré ya figura entre los Six Star Finishers antes de correr la Maratón de Berlín: ¿De qué se trata?

Nicolás Cabré atraviesa una de las etapas más importantes de su recorrido como maratonista . A pocos días de participar de la Maratón de Berlín , el actor descubrió que su nombre ya figura en el mural destinado a los participantes que buscan completar el desafío Six Star Finisher , una distinción que reciben quienes logran finalizar las seis competencias que integran el circuito Abbott World Marathon Majors .

Durante su estadía en la capital alemana, Cabré recorrió el espacio preparado para los corredores y encontró su apellido entre los nombres registrados. El actor se acercó al listado, señaló su nombre frente a la cámara y compartió el momento con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

“Cuando corrés los seis majors te dan esta medalla. Y este es el muro donde estamos todos los que la terminamos en esta edición” , expresó Cabré en el video. En las imágenes se puede observar el panel con los nombres de los participantes y, junto a él, una vitrina transparente en la que se exhibe la medalla que recibirán quienes completen el recorrido.

Nicolás Cabré busca completar los seis grandes maratones

Aunque su nombre ya aparece en el mural, el actor todavía tiene por delante el desafío principal: completar los 42,195 kilómetros de la Maratón de Berlín, prevista para el 27 de septiembre. Si consigue cruzar la línea de llegada, podrá completar formalmente el recorrido necesario para convertirse en Six Star Finisher.

El reconocimiento corresponde a un circuito compuesto por seis de las maratones más importantes del mundo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Los corredores que logran finalizar todas las pruebas reciben una medalla especial que reúne los símbolos de cada una de las competencias.

El espacio que visitó Cabré también está ambientado con la imagen por los 20 años de los Abbott World Marathon Majors. Allí se exhibe una gráfica con fotografías de corredores y una vitrina que contiene las seis medallas vinculadas entre sí, acompañadas por una cinta celeste. El actor no escondió su entusiasmo al encontrar su nombre en el listado. En otro fragmento del video, acercó la cámara al mural y señaló con el dedo la línea correspondiente a su registro.

La previa de Cabré junto a Rocío Pardo y Rufina

La llegada de Nicolás Cabré a Berlín también tuvo un componente familiar. El actor viajó acompañado por su esposa, Rocío Pardo, y por su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez. Antes de concentrarse en la competencia, los tres recorrieron algunos lugares emblemáticos de la ciudad alemana.

Entre las imágenes que compartió Cabré apareció una postal familiar frente a la Puerta de Brandeburgo, uno de los monumentos más reconocidos de Berlín. “Se viene el maratón de Berlín”, escribió el actor junto a la fotografía, en la que se los puede ver sonrientes frente al histórico arco neoclásico.

La presencia de Rufina aportó un aspecto especial a la previa de una carrera que representa un objetivo que Cabré viene construyendo desde hace varios años. Si bien suele mantener un perfil reservado sobre su vida personal, en esta oportunidad mostró parte del acompañamiento familiar durante su estadía en Alemania.

El récord de Nicolás Cabré en el ranking mundial

El recorrido deportivo del actor también aparece reflejado en la clasificación mundial por grupos de edad de los Abbott World Marathon Majors. Allí figura como corredor argentino dentro de la categoría masculina de 45 a 49 años. Según los datos visibles en el registro, Cabré cuenta con una mejor marca de 3 horas, 54 minutos y 39 segundos. Además, aparece en el puesto 46.297 del ranking global de su franja etaria y en el 148 entre los participantes argentinos.

La clasificación contempla las carreras disputadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y refleja la continuidad que el actor mantuvo en el mundo del running. En marzo de 2025, Cabré participó de la Maratón de Tokio, otra de las seis pruebas que forman parte del circuito. Ahora, Berlín representa la instancia que puede completar un recorrido deportivo que comenzó varios años atrás.

Con su nombre ya visible en el mural de los corredores, Nicolás Cabré espera el momento de enfrentar los 42,195 kilómetros. La carrera será determinante para saber si finalmente consigue la sexta estrella y la esperada medalla Six Star Finisher.