Un periodista redobló su ataque transfóbico contra Flor de la V: "Los therians..."

El comunicador apuntó contra la conductora con improperios y faltas de respeto, haciendo referencia a su identidad de género.

Daniel Avellaneda volvió a quedar en el centro de la polémica luego de sus comentarios contra Flor de la V durante una emisión de Radio Rivadavia. Lejos de disculparse por sus declaraciones, el periodista deportivo utilizó sus redes sociales para defender su postura y cuestionar las críticas que recibió. El episodio se originó durante un debate sobre una publicación de la conductora y rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de espectáculos.

En medio de la discusión radial, el comunicador se refirió a la identidad de género de la actriz y sostuvo expresiones que fueron cuestionadas públicamente. Jonatan Viale intentó marcar una diferencia entre las opiniones políticas de la conductora y el respeto por su identidad: “Es una mujer y hay que respetar eso. No tiene nada que ver. Ahora, su pensamiento político, no ”. Sin embargo, Avellaneda mantuvo su posición y continuó utilizando términos que desconocían su identidad.

Horas después, el periodista decidió responder a quienes lo cuestionaban mediante una publicación en sus redes. “Por si no quedó claro: cada uno se puede autopercibir como quiera, está en su derecho”, comenzó. Sin embargo, enseguida comparó la identidad de género con los llamados therians, personas que manifiestan identificarse con animales. “Por ejemplo, los ‘Therians’, que se creen perros. Para mí, nunca lo serán ”, escribió, en una explicación que rápidamente volvió a generar críticas.

HABLA DANIEL AVELLANEDA, EL PERIODISTA QUE TRATÓ DE "SEÑOR" A FLOR DE LA V, Y MALTRATÓ A LA CRONISTA



"No sé qué me estás cuestionando"

"Para mí Flor de la V no es una mujer"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/RnnIIu3JEx — América TV (@AmericaTV) September 24, 2026

La defensa continuó con un argumento basado en la libertad de expresión. “Y nadie me puede correr por lo que opino. Si no están de acuerdo, bienvenidos al libre pensamiento”, afirmó. Lejos de cerrar la controversia, sus palabras provocaron nuevas reacciones y llevaron al periodista a insistir con su postura. El episodio sumó así un nuevo capítulo a una polémica que había comenzado durante su participación en la emisora y que se trasladó rápidamente a las plataformas digitales.

Ante la repercusión, el protagonista volvió a referirse al tema y cuestionó directamente las críticas que había recibido. “No sé qué dije de malo. Estábamos hablando de la jueza que libera chorritos de 14 años”, expresó. Luego agregó: “La biología y las matemáticas son indiscutibles. Cada uno se puede autopercibir como quiera. ¿Querés autopercibirte Superman? Todo bien. Probá volar”.

La polémica también quedó vinculada con un antecedente protagonizado por el mismo comunicador en Radio Rivadavia. En diciembre de 2024, había abandonado un estudio durante una entrevista vinculada con Traniela Campolieto, luego de negarse a referirse a ella en femenino. Aquel suceso volvió a aparecer en medio de las repercusiones actuales y sumó contexto a la discusión sobre sus recientes declaraciones y su postura respecto de la identidad de género.

Me enojé porque la cronista me dijo que me iba a preguntar por la Ley Penal Juvenil y me empezó a cuestionar cuando encendió la cámara. Poco profesional. Encima me dicen que dijo que la maltraté. Por suerte, tengo todo filmado y testigos. Saludos. https://t.co/bXAibRG3SW — Daniel Avellaneda (@davellaneda77) September 25, 2026

"Tengo todo filmado y testigos"

Por otra parte, Avellaneda también hizo referencia al tenso encuentro que mantuvo con una cronista de SQP a la salida de la radio. Según relató la periodista, el intercambio se volvió incómodo mientras intentaba consultarlo sobre sus dichos. El periodista, en cambio, sostuvo otra versión: “Me enojé porque la cronista me dijo que me iba a preguntar por la Ley Penal Juvenil y me empezó a cuestionar cuando encendió la cámara”. Y cerró: “Por suerte, tengo todo filmado y testigos”.