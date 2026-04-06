Flor de la V se hizo viral por decir que está en “menopausia” y no tardó en reaccionar

La humorista estuvo invitada en el programa de Mirtha Legrand y un comentario desató una ola de comentarios en las redes sociales.

El comentario de Flor de la V que se hizo viral

Florencia de la V se hizo viral este fin de semana tras un comentario que hizo reír a toda la mesa en La Noche de Mirtha (El Trece). Todo ocurrió cuando Mirtha Legrand le preguntó por la pelea que mantuvo con Carmen Barbieri, ambas conductoras de El Nueve.

“¿Vos te enojaste con Carmen Barbieri?”, quiso saber La Chiqui a lo que la humorista respondió: “No. Un día había entregado más tarde, pero era ella. Yo estaba cruzada. La menopausia…”.

Tras la risa de todos los invitados, De la V continuó: “Estoy con esos cambios de humor, hinchada como un pochoclo, me molesta la humedad... tremendo”. “Viste que te cambia el cuerpo, hay algo que es inexplicable. No sé, las hormonas, un poco de todo“, expresó.

Y aclaró: “Yo la adoro a Carmen. Ella cayó en la volteada, pero era yo que estaba cruzada con otra cosa”.

Embed - "Es por la menopausia": Florencia de la V aclaró los rumores de pelea con Carmen Barbieri

Tendencia en las redes

El comentario de Florencia rápidamente se viralizó en las redes sociales y se volvió tendencia. Hubo todo tipo de comentarios y la propia actriz se encargó de tomar con humor la situación que se generó.

Fiel a su estilo, usó su perfil de la red social X para retrucar: “¡Menopausia! Me Río de Janeiro. Cómo los altera una palabra. Me hicieron el día, gracias!”.