U2 cumple 50 años: la increíble historia de cómo se conocieron.

La banda irlandesa, U2 , representa una época importante dentro de la historia del rock gracias a la temática de sus letras y su particular sonido. Sus integrantes se conocieron en la adolescencia y lograron lo que pocas agrupaciones: seguir juntos al día de hoy.

A lo largo de sus 50 años de carrera, la banda liderada por Bono publicó 14 discos de estudio -el último fue Songs of Experience (2017)- que llegaron a vender más de 170 millones de álbumes a nivel mundial.

La banda ganó 22 premios Grammy y en 2005, fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Mientras preparan un nuevo material discográfico, U2 compartió un nuevo adelanto, “Silencio”, y celebran su recorrido musical. Un sueño que arrancó a mediados de los ’70, en plena explosión punk con grupos como Sex Pistols, The Clash y The Damned, en Inglaterra, y Television, Patti Smith o Ramones en los Estados Unidos.

The Boomtown Rats, con Bob Geldof, y The Radiators From Space fueron las primeras propuestas irlandesas que lograrían repercusión nacional y que llegarían a los más jóvenes. “Baterista busca músicos para formar una banda; contactar con Larry Mullen, de tercer curso”, escribió Larry de 14 años en un papel que colgó en la escuela Temple Mount School de Dublín. Pocos de sus compañeros o profesores sabían de su interés por la música. Según recordó The Irish Times, salvo su profesora de educación religiosa, Sophie Shirley, que ahora tiene 80 años, tenía conocimiento que Larry quería era ser batería. “Cuando vi la nota, pensé: ‘Larry está haciendo algo al respecto”.

“Era difícil de educar. No terminaba de entender el tema académico. Cuando puse el anuncio no lo hacía buscando simplemente divertirme. Lo hacía porque era lo único que podía hacer”, recordó el baterista. Gracias al aviso, el 25 de septiembre de 1976, cuatro adolescentes se juntaron en la casa de la familia de Mullen Jr. para ensayar por primera vez. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al anuncio y se sumaron a la aventura de tener una banda de rock. “Este extraño grupo de gente se reunió en mi cocina en Artane, zona residencial norte de la ciudad de Dublín. Y ahí es donde empezó”, destacó Larry.

Los primeros años

En aquella primera etapa también formó parte de la banda Dick Evans, hermano del guitarrista, aunque la abandonaría antes de la grabación del primer disco para fundar el grupo The Virgin Prunes. Feedback y The Hype fueron los primeros nombres, pero en 1978, sugerido por un amigo, Steve Averill, aparecería U2. La idea gustó porque no estaba relacionada con un sonido en particular y hacía un juego de palabras en inglés con “you too” (vos también) o en referencia al avión espía estadounidense Lockheed U-2.

El primer show de U2 fue en el colegio, a principios de 1978. Bono recordó en varias ocasiones que fue un gran concierto. “Pasarían otros dos años antes que volviéramos a tocar uno como ese. Ya desde el principio queríamos algo que fuera poderoso como los Who y sensitivo como Neil Young. Pero nuestras principales influencias dentro del grupo no están afuera: somos nosotros mismos”. En aquel año, el grupo tuvo su primera aparición en televisión el 2 de marzo, como parte del programa juvenil irlandés “Youngline” de la cadena RTÉ.

En 1979 ganaron un concurso donde compitieron con bandas más experimentadas, logrando un impulso para su carrera. “Sabíamos que teníamos algo. Sabía el efecto que teníamos sobre la audiencia, comparando a los otros grupos con toda su música ajustada e interpretación pomposa. Construimos esta banda alrededor de una chispa. Solo podíamos tocar tres acordes cuando empezamos, pero sabíamos que había algo excitante entre los cuatro y aun cuando tocáramos para diez personas podíamos comunicarlo”, describió Bono.

El primer trabajo discográfico

En aquel primer trabajo discográfico llamado Boy, los irlandeses mostraron su sonido alimentado por el postpunk, con guitarras cargadas de melodías y efectos (armónicos, delays y cámaras de eco) , una base contundente y una voz personal cargada de emoción, con un contenido político y cierta rebeldía. Three, un EP de tres canciones, había sido la primera experiencia de U2 en el estudio. Un material que salió a la venta el 26 de septiembre de 1979 y que fue producido por el grupo junto a Chas de Whalley y solo estuvo disponible en Irlanda.

En un principio se pensó en Martin Hannett como productor, que era conocido por su trabajo con Joy Division, y que había estado junto a U2 en el simple “11 O’Clock Tick Tock”. La experiencia no fue buena en el estudio, tanto para la banda como para las discográficas, y se decidió dejarlo de lado. Steve Lillywhite, un joven productor que ya había trabajado con Siouxsie and The Banshees, Ultravox y Psychedelic Furs, entre otros, recibió una copia del material y aceptó el desafío. Boy se grabó en los estudios Windmill Lane en Dublín, entre julio y septiembre de 1980, y salió el 20 de octubre de ese año.

“I Will Follow” fue uno de los primeros éxitos del grupo que tuvo Boy. Fue escrito por Bono sobre la muerte de su madre, en 1974, a causa de una hemorragia cerebral durante el funeral de su abuelo. Un dolor muy fuerte para el artista, que apenas tenía 14 años. La canción se transformó en uno de los primeros himnos de la banda.

Sandy Porter aparece acreditada como la fotógrafa de la portada. Por su parte, Bruno-Christian Tilley se encargó del diseño. El gran protagonista fue el pequeño Peter Rowen (hermano de Guggi, un amigo de Bono), quien aparece en primer plano, aunque ya había posado en el EP, y que luego estaría en War (1983), The Best of 1980-1990 (1998) y Early Demos (2004). La portada fue otra en Canadá y los Estados Unidos por una imagen distorsionada del grupo, debido a la posibilidad de que la banda pudiera ser acusada de pedofilia.