Cómo está Rufina, la hija de Nico Cabré y la China Suarez, que cumplió 13 años: las fotos

Mientras el país seguía pendiente de la emoción que dejó el Mundial 2026, Nicolás Cabré compartió un momento muy especial en el plano familiar. El actor mostró cómo celebró el cumpleaños número 13 de Rufina, la hija que tuvo junto a la China Suárez , con un íntimo encuentro rodeado de afecto, amigos y emotivas palabras.

La adolescente cumplió años el pasado 18 de julio y, tras un primer festejo familiar, tuvo una segunda celebración en Buenos Aires junto a sus amigas, organizada por su papá y su actual pareja, Rocío Pardo . A través de sus historias de Instagram, Cabré dejó ver algunos detalles de la jornada y reflejó la felicidad que significó compartir este nuevo aniversario con su hija.

En las imágenes difundidas por el actor se pudo observar a Rufina disfrutando de una merienda junto a un grupo de amigas en un café. Sobre la mesa había cupcakes, muffins, café con leche, jugos naturales y limonadas, en un ambiente relajado y pensado especialmente para celebrar la llegada de la adolescencia.

Junto a una de las fotos, Nicolás Cabré escribió: "Festejando los 13!!!", acompañando la publicación con una imagen en la que la joven aparece sonriendo junto a sus amigas. Más tarde, el actor compartió otra postal familiar en la que posó junto a Rufina y Rocío Pardo frente a un cartel con el nombre de la cumpleañera. La imagen, acompañada únicamente por un corazón rojo, reflejó la alegría del momento y el clima de celebración que vivieron.

El saludo de la China Suárez desde Miami y el posteo de Cabré al final de su día

El mismo 18 de julio, día del cumpleaños de Rufina, la China Suárez también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su hija. En ese momento, la actriz se encontraba en Miami junto a Mauro Icardi, disfrutando de unas vacaciones. Desde allí escribió: “Feliz nacimiento, amor de mi vida”, un saludo cargado de cariño que coincidió con el festejo más íntimo que la adolescente compartió con su padre.

Además de compartir las imágenes del cumpleaños, Cabré conmovió a sus seguidores con una profunda reflexión dedicada a Rufina al cumplir 13 años. En un extenso mensaje, el actor expresó el orgullo que siente al verla crecer y destacó el vínculo que construyeron a lo largo de los años: "Es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo. Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, escucharte y hasta aprender de vos", escribió.

Luego, continuó agradeciéndole por todo lo que le aporta a su vida y la alentó a seguir persiguiendo sus sueños, antes de cerrar con una declaración que conmovió a sus seguidores: "Te amo con todo mi ser. Feliz cumple, corazoncito mío. Te amo, te amo y te amooo".