Tamara Báez, la ex de L-Gante, está embarazada por segunda vez: quién es el padre.

Tamara Báez , la ex e L-Gante , anunció que está embarazada a través de un video en su cuenta de Instagram que acumuló más de 100.000 “me gusta” en pocas horas. La influencer eligió un formato íntimo y emotivo para dar la noticia: junto a su novio, Thiago Martínez , y su hija Jamaica, los tres aparecen sentados en el asiento trasero de un auto con gorras idénticas de color gris.

Al inicio del video, las gorras no tienen ninguna inscripción visible. Luego, en un giro que desató la emoción de sus seguidores, cada gorra revela su leyenda: “Papá”, “Hermana Mayor” y “Mamá”. La secuencia cierra con Tamara levantando una ecografía. El video cosechó más de 2.800 comentarios en cuestión de horas, una respuesta que refleja el seguimiento masivo que tiene Báez . El texto que acompañó la publicación fue tan directo como emotivo: “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”.

Tamara Báez agregó que, aunque todavía no conoce la cara del bebé, su llegada ya transformó la forma en que ella y su pareja ven el mundo. “Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”, escribió en el emotivo posteo, que también incluyó un agradecimiento a Dios y la frase que lo confirmó todo: “Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices. Bebé en camino”.

El anuncio no llegó del todo por sorpresa para quienes siguen de cerca a la influencer. Apenas días antes, Báez había celebrado su cumpleaños con una fiesta temática en la que los detalles decorativos quedaron en un segundo plano frente a una imagen en particular. En esa foto, su pareja le sostenía la panza con ternura mientras se daban un beso, un gesto que encendió de inmediato los rumores entre sus millones de seguidores. “Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños”, había escrito ella entonces, sin confirmar ni desmentir nada, lo que mantuvo la incógnita hasta este martes.

La relación entre Tamara Báez y Thiago Martínez se oficializó en las redes a comienzos de 2024. Según contó la propia influencer en distintas ocasiones, el vínculo se fue construyendo de manera gradual: Martínez formó un lazo genuino con Jamaica desde el principio, la cuidaba, le cocinaba y compartía largas charlas con ella, algo que fue bien recibido por el entorno familiar de él. La pareja atravesó algunas rupturas y reconciliaciones a lo largo de estos meses y actualmente conviven. A comienzos de 2026, Báez ya había revelado sus planes de agrandar la familia junto a Martínez “para el año que viene”.

La maternidad no es un terreno nuevo para Báez. Jamaica, su hija mayor, nació producto de su relación con el cantante de cumbia 420 conocido como L-Gante, con quien mantuvo un vínculo que se extendió durante años y que tuvo amplia repercusión mediática. Desde la separación, la influencer construyó una vida propia con presencia activa en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que acompañan su día a día.