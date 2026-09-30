La exGH compartió un video y, también, una explicación en sus redes sociales sobre el momento que está atravesando. Qué dijo.

Cuadro muy delicado: volvieron a internar a Denisse de Gran Hermano, bajaron las plaquetas otra vez y le harán una punción de médula

Hace algunos meses que Denisse González , exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un presente complejo en su vida personal. La aparición de un problema de salud que es complejo, según las palabras de su novio Bautista Mascia , la obligó a someterse a un proceso médico especial y empezar a lidiar diariamente con esta situación.

Luego de semanas duras tratando de detectar el problema, la exGH había sufrido una mejora que la había sacado de la internación. Pero, luego de esa mejora, la propia Denisse se encargó de contar en las redes sociales que sufrió una recaída.

"Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula", confesó en sus redes sociales donde le informa a sus seguidores cada paso de su estado de salud.

"Es compleja la situación": la angustia de Bautista Mascia al hablar de la salud de Denisse González

En su comunicado a través de un video, agregó: "Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos".

En medio de esta etapa nueva donde le toca afrontar esta situación de salud, mostró su fortaleza para continuar con el proceso para investigar con detalles el problema: "Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir!".

Qué dijo en un escrito en sus historias

“Ayer mis plaquetas volvieron a bajar a 6.000. Mi cuerpo no está respondiendo a algunos tratamientos, así que tuvieron que internarme nuevamente. Por suerte, ya lograron sacarme del estado de riesgo y ahora me van a realizar una punción de médula para seguir investigando”, dijo.

Luego, sumó: “Sé que esto va para largo, pero mientras tanto sigo viviendo mi vida, trabajando y haciendo lo que me gusta. Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella”.