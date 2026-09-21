Se conoció cuánto dinero se llevaron Sol Abraham y Yipio en la final de Gran Hermano: Generación Dorada.

Sol Abraham y Yipio fueron las participantes que más lejos llegaron en Gran Hermano: Generación Dorada . La primera se quedó con el reality y no solo obtuvo una vivienda prefabricada, también se llevó 70 millones de pesos que supuestamente repartirá con los fans, según comentó en una entrevista.

La comediante uruguaya tampoco se fue con los brazos vacíos. Si bien ya había ganado una casa en un desafío, ahora le dieron otra. Además, le entregaron un cheque por 20 millones de pesos.

Tras 174 días de convivencia extrema, Sol Abraham se consagró con el 51.8% de los votos del público. En una definición apasionante, su rival obtuvo el 48.2%. De este modo, y luego de diecinueve años, una mujer volvió a alzar el trofeo. Mientras se especula que la flamante campeona del reality se sumará a MasterChef Celebrity, Yipio ya regresó a Uruguay, donde fue recibida por varios fanáticos y su mamá Laura, quien atravesó varios problemas de salud en los últimos tiempos.

La próxima edición del reality estaría pactada para fines de 2027, con participantes completamente desconocidos, como en los viejos tiempos. El triunfo de Sol Abraham en la final de Gran Hermano: Generación Dorada despertó críticas feroces en las redes sociales, donde muchos usuarios hablaron de “fraude” y “arreglo”. El enojo también se trasladó a quienes asistieron a los estudios de Martínez, y en las últimas horas se viralizó un video que no salió al aire.

Apenas bajó del remis, la tucumana fue atacada con gritos e insultos, y hasta le tiraron agua. “Acomodada. Acomodada”, corearon varias personas, que vieron su consagración como una estafa, ya que meses atrás fue expulsada por deshonrar el juego. “Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz. Jaque mate”, se le escuchó decir antes de apagar las luces de la casa más famosa del país.

Sol Abraham habló de la sexualidad de su ex pareja y la mataron en las redes sociales

Sol Gómez Abraham, ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar y sorprendió al referirse a uno de los momentos más importantes de su vida personal: su separación de Marcelo Da Corte, con quien estuvo casada durante ocho años y tuvo a su hija Delfina, de 9 años.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff, la exparticipante del reality explicó que la ruptura no estuvo vinculada a una infidelidad. Según relató, comenzó a percibir determinadas situaciones dentro de la pareja y decidió preguntarle directamente a su entonces marido si estaba atravesando un proceso relacionado con su sexualidad: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo”, contó Sol durante la entrevista.

La mediática aseguró que, con el tiempo, pudo entender la separación como una decisión positiva para ambos y destacó que la relación también dejó como fruto a su hija. “Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija”, explicó.

Luego de la emisión del programa, sus declaraciones volvieron a quedar bajo la lupa en redes sociales. En particular, usuarios recuperaron un posteo realizado en febrero por Lautaro Marchesini, marido de su ex, después de que Sol contara una versión diferente de la historia al ingresar a la casa de Gran Hermano: “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”, había expresado Marchesini en aquel momento.