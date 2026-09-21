La noticia más esperada de Netflix Argentina: cuándo se estrena la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, "Lo dejamos acá"

La plataforma de streaming vuelve a ofrecer una propuesta con mucha impronta nacional. De qué se trata y su fecha de llegada a la plataforma.

La noticia más relevante de Netflix Argentina: cuándo se estrena la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, "Lo dejamos acá"

En una nueva apuesta por el cine argentino, Netflix se prepara para estrenar "Lo dejamos acá" , la película que juntará a dos de los máximos exponentes de la actuación nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti. El proyecto tiene la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”, “Música en espera”) y fue escrito por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”).

Además, cuenta con la producción de Kenya Films, la empresa audiovisual de la que es parte el propio Ricardo Darín junto a su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak. El elenco se completa con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

Anunciada el año pasado y después de varios meses de misterio, finalmente se supo que esta comedia de 97 minutos llegará a la plataforma de streaming el próximo 16 de octubre, después de su estreno mundial en la 74ª edición por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El filme junta a dos de los actores más reconocidos del cine argentino.

De qué se trata "Lo dejamos acá", la película que junta a Darín y Peretti

Este thriller psicológico gira en torno a un psicoanalista pragmático interpretado por Darín cuyo método se ve puesto a prueba cuando entra a su vida un escritor bloqueado (Peretti). Cansado de la rutina y frustrado por algunos resultados después de varios años de ejercer su profesión de la misma forma, este psicoanalista comienza a cuestionar la eficiencia de los tratamientos convencionales.

Ante esta situación decide romper con los límites tradicionales de la psicología y poner en práctica ciertos métodos alternativos que rozan lo ético. La llegada de Peretti a su consultorio desencadenará una serie de eventos impredecibles que coquetean con las líneas entre lo personal y profesional hasta desdibujarlas.

A través de la tensión y el tono íntimo entre terapeuta y paciente, “Lo dejamos acá” apunta a generar debate ya que el espectador se encontrará con interrogantes sobre la verdad, la ética y la naturaleza humana. El guion escrito por Emanuel Diez combina tensión psicológica con diálogos incisivos y momentos de introspección, explorando cómo los métodos psicoanalíticos pueden chocar con dilemas éticos profundos, exponiendo al protagonista a decisiones difíciles que pondrán en juego su integridad.

El filme busca que el público se enfrente a la incomodidad de cuestionar los límites de la ética profesional. Para ello no sólo presenta un drama, sino también un espejo de conflictos reales en profesiones que lidian con la mente humana. Como ya hizo en otras de sus películas, el director Goldfrid vuelca toda su experiencia en el manejo de historias complejas y su mirada cinematográfica dan peso a un proyecto que no se limita a entretener.

Cuáles son los estrenos de Netflix para septiembre de 2026

La plataforma de streaming más popular del mundo ofrece una larga lista de series y películas para estrenar durante el noveno mes del año. Entre ellas se destacan:

10 de septiembre – Crew Girl. Drama juvenil sobre una remera que llega a una exclusiva escuela y termina como timonel de un equipo masculino.

Drama juvenil sobre una remera que llega a una exclusiva escuela y termina como timonel de un equipo masculino. 10 de septiembre – The Perfect Lie . Thriller neerlandés sobre un grupo de amigos cuyas vidas aparentemente perfectas esconden secretos y mentiras.

. Thriller neerlandés sobre un grupo de amigos cuyas vidas aparentemente perfectas esconden secretos y mentiras. 11 de septiembre – Physical 100: Italy. La competencia física italiana debuta con tres episodios y continuará sumando capítulos semanalmente.

La competencia física italiana debuta con tres episodios y continuará sumando capítulos semanalmente. 16 de septiembre – The Doll. Miniserie polaca que se suma a las nuevas producciones europeas de Netflix.

Miniserie polaca que se suma a las nuevas producciones europeas de Netflix. 17 de septiembre – Plastic Beauty. Drama japonés ambientado en el competitivo mundo de la cirugía estética.

Drama japonés ambientado en el competitivo mundo de la cirugía estética. 22 de septiembre – Minerva Academy. Serie juvenil italiana sobre un grupo de estudiantes de una exigente escuela militar.

Serie juvenil italiana sobre un grupo de estudiantes de una exigente escuela militar. 23 de septiembre – Wonka's The Golden Ticket. Reality de competencia inspirado en el universo de Willy Wonka.

Reality de competencia inspirado en el universo de Willy Wonka. 24 de septiembre – Mis muertos tristes. Miniserie argentina dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enríquez, con Mercedes Morán como protagonista.

"Mis muertos tristes", la serie de terror argentina que llega a Netflix.

24 de septiembre – A Different World. La recordada comedia regresa con una nueva generación de estudiantes y personajes.

La recordada comedia regresa con una nueva generación de estudiantes y personajes. 24 de septiembre – Balaraw: Blood Island. Producción filipina de terror que combina violencia, misterio y elementos sobrenaturales.

Producción filipina de terror que combina violencia, misterio y elementos sobrenaturales. 25 de septiembre – El problema final. Miniserie española basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte sobre un asesinato ocurrido en una isla aislada por una tormenta.

Miniserie española basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte sobre un asesinato ocurrido en una isla aislada por una tormenta. 25 de septiembre – Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure. La adaptación del manga de Hirohiko Araki debuta con un esquema de capítulos semanales.

La adaptación del manga de Hirohiko Araki debuta con un esquema de capítulos semanales. 29 de septiembre – LEGO One Piece. El universo de One Piece suma una nueva producción animada realizada con LEGO.

Las películas que llegan a Netflix en septiembre 2026