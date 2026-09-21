Esta es la única prohibición que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul les hicieron a los invitados a su boda

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan una boda soñada, que contará con invitados de lujo , una persona especial que los casará y un espacio decorado a la altura por ser uno de los eventos más esperados del año. Con el paso del tiempo se van conociendo detalles desconocidos de la fiesta donde ambos confirmarán el amor que se tienen.

“¡Va a ser tremendo el evento!“, contó Yanina Latorre en las revelaciones que hizo en su ciclo televisivo Sálvese Quien Pueda (SQP). Fiel a su estilo, la conductora reveló información desconocida sobre el evento que causa sensación desde hace tiempo, en medio del conflicto familiar con Alejandro Stoessel por el patrimonio cosechado por la cantante durante su carrera artística.

Durante su relato en la TV fue contundente y reveló que hay una prohibición para los invitados en el casamiento . ”El tema es que nadie va a tener imágenes, están prohibidos los celulares . Y las únicas imágenes que vamos a ver de ellos, de la estructura, del casamiento y de esta escenografía que van a ver, las van a mostrar ellos después”, dijo sobre el casamiento a celebrarse el próximo 19 de diciembre.

Por otra parte, reveló que "va a ser tremendo evento". Sobre la lista de invitados, Yanina desmintió a Pilar Smith, y bajó a dos invitados que su par había confirmado: “Mucho jugador de fútbol, los amigos íntimos de los dos. No va Shakira, no van Emilia Mernes y Duki. No están invitados. No se amigó Tini con ellos”.

Por otra parte reveló la presencia de una estrella mundial: “El único mega famoso es Chris Martin, que ella cantó con él. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo de Tini. María Becerra va, Lali Espósito está invitada, Nicki Nicole está invitada, Dybala está invitado, Messi está invitado y ya confirmó que va, Paredes está invitado. De hecho invitan a los de la Selección argentina, pero solo los que son amigos de Rodrigo”.

Se trata de un evento en el DOC, ubicado en las afueras de Exaltación de la Cruz. Según revelaron durará tres días y se trata de un casamiento que no sería legal ni tampoco tendría el paso de ellos por el registro civil. “La decoración es una sorpresa terrible que todavía no estoy autorizada a contarlo. Y lo voy a respetar porque me parece que es la sorpresa de los novios”, contó.