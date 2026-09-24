El insólito curso que lanzó Furia de Gran Hermano: cuánto cuesta y de qué se trata la propuesta

Juliana “Furia” Scaglione volvió a ser noticia tras anunciar un nuevo proyecto destinado a sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 (Telefe), que también formó parte de La Casa de los Gemelos en España, presentó una serie de experiencias y cursos virtuales vinculados con el entrenamiento, los realities, los castings y la tirada de cartas.

El anuncio fue realizado por la propia Furia, quien explicó cuáles serán algunas de las propuestas disponibles para quienes quieran contratar sus servicios.

“Quiero contarles que por fin ya van a tener un lugar en donde van a poder pedirme que les tire las cartas , que los asesore deportivamente y que los asesore en todo lo que es reality y castings ”, expresó. A continuación, la mediática agregó: “Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen y por fin lo pude crear. Los espero con sus reservas” .

Cuáles son los cursos y cuánto cuestan las experiencias de Furia

Luego de su anuncio, Juliana Scaglione incorporó las distintas propuestas a una página web vinculada a “Turnito App”, disponible desde el apartado “Experiencias FURIA” de su cuenta de Instagram. Allí se detallaron los precios de cada alternativa, tanto en pesos como en dólares.

Asesoría para Casting y Reality

Tirada de cartas

Asesoría de entrenamiento

Saludos personalizados

Una de las opciones es la Tirada de Cartas de Tarot, en la que los interesados pueden consultar sobre amor, trabajo, vínculos, proyectos o cualquier otro aspecto que quieran explorar. El valor publicado es de $40.000 mediante Mercado Pago o 30 dólares. También ofrece una Asesoría de Entrenamiento, destinada a responder dudas relacionadas con el entrenamiento actual de cada persona. El precio es de $45.000 o 50 dólares.

Otra de las experiencias son los Saludos Personalizados. En este caso, el fanático puede reservar un video personalizado que será enviado al correo electrónico informado dentro de las 48/72 horas. Su valor es de $60.000 o 50 dólares.

La propuesta de mayor costo es la Asesoría de Casting y Reality, que incluye orientación para la presentación y el video de casting, desenvolvimiento frente a cámara, desarrollo de la personalidad, simulación de preguntas, imagen, presentación en redes y consultas sobre realities y procesos de selección. El precio es de $75.000 o 60 dólares.

La respuesta de Furia tras las críticas

El lanzamiento generó cuestionamientos en redes sociales y, ante las críticas, Furia realizó un descargo durante su participación en Bondi Live: “Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Fui una de las primeras que cerró contratos internacionales. Hace un mes y medio que estoy en Buenos Aires porque estuve viajando. Está bueno que siendo Juliana pueda enseñarles a los demás qué es lo que me ayudó a llegar a donde llegué”.

De esta manera, Juliana “Furia” Scaglione defendió su nuevo proyecto y explicó que su intención es compartir parte de las herramientas y experiencias que, según sus propias palabras, la ayudaron a construir su recorrido en el mundo de los realities y los medios.