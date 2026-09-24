El incómodo momento entre Mario Pergolini y Mora Bianchi, la protagonista de Margarita

Mora Bianchi atraviesa un gran momento profesional luego del éxito de Margarita , producción que le permitió ganar mayor reconocimiento y consolidar su carrera artística. En una reciente conversación con Mario Pergolini , Agustín Rada y Evelyn Botto en Otro Día Perdido, El Trece , la joven de 21 años repasó parte de sus comienzos, habló sobre sus proyectos y también protagonizó una divertida situación relacionada con los regalos que recibió para su nueva casa.

La charla tuvo varios momentos descontracturados, especialmente cuando el conductor intentó sorprender a la actriz con diferentes objetos realizados especialmente para ella . Sin embargo, no todos los obsequios tuvieron la misma recepción y Bianchi no dudó en dejar en claro cuáles eran sus favoritos.

La primera sorpresa llegó de la mano de una vela que Evelyn le entregó a la protagonista de Margarita: “Esto es para vos, la verdad que es un gestito que vas a ver que te va a gustar. Estas son las cosas que te van a empezar a gustar ” , le explicó. Bianchi recibió el regalo con entusiasmo y destacó inmediatamente su aroma: “Ay, sí, totalmente. Una vela. ¿La oliste? Tiene muy buen olor” .

Pergolini aprovechó la situación para bromear con la actriz: “Si te sorprendió una lamparita, cualquier cosa te va a sorprender. Todo te va a parecer un montón. Esto lo vas a necesitar sí o sí para tu casa”. Más tarde, Agustín Rada le entregó una taza del ciclo. “Esta taza es muy linda porque es dorada, no es como esta. Esta es la pulenta, me avisaron”, explicó el humorista.

Pero uno de los momentos más particulares ocurrió cuando Pergolini mostró algunos objetos que había confeccionado con impresiones 3D. Antes de enseñárselos, le pidió a Bianchi que no se riera: “Me gusta trabajar así que hice para vos algunas cosas”, comentó. La actriz, algo nerviosa ante lo que estaba por recibir, reconoció: “Estoy muy nerviosa, estoy hasta chivada”.

El primer objeto fue una panera. “Te dije que te vamos a cuidar, no te hagas problema. Hice varias cosas. Esta es buenísima. Una panera. ¿Tenías panera?”, preguntó el conductor. “No, no tenía. La verdad que no tengo”, respondió Bianchi. Pergolini entonces reveló que la había hecho personalmente y hasta le ofreció firmarla, aunque ella rechazó la propuesta: “No, te lo agradezco”.

El particular canje que propuso la actriz

La reacción de Mora cambió por completo cuando apareció un accesorio para guardar las llaves. “Me habían dicho que querían uno, ¿se acuerdan?”, señaló Pergolini. “Ay, ese me encanta”, respondió la actriz. Ante su entusiasmo, el conductor quiso saber si el regalo anterior no había sido de su agrado. Bianchi fue contundente y propuso un intercambio: “No, la panera no, dame este”.

Pergolini aceptó inmediatamente: “Bueno, devolveme la panera”. La actriz celebró el canje: “ Canje. Gracias. Ay, me encanta. Divino”. El último regalo fue un soporte para auriculares inspirado en un personaje de Breaking Bad. Pergolini explicó las dificultades que tuvo durante su fabricación: “Lo hice yo en serio. No me sale bien el anteojo, se me rompió acá, se me dobló un poco, pero es para poner los auriculares arriba”.

Aunque Bianchi reconoció la referencia, volvió a bromear sobre el destino del objeto: “Sí, el de Breaking Bad. Lo puedo regalar también, no pasa nada”. La respuesta provocó otra chicana del conductor: “¿Y la panera no?”.

Cuando le preguntaron qué habría cambiado de su primera impresión 3D, la actriz fue concreta: “Si era un poquito más grande, podía ser para la fruta y eso”. Pergolini cerró el intercambio contando que en su propia casa habían tenido la misma observación: “Me dijeron lo mismo en casa: ‘Debería haber sido más grande’”.

Mora Bianchi habló de casarse y formar una familia

Durante la entrevista también hubo espacio para conocer una faceta más personal de la actriz. Pergolini le preguntó por sus planes a futuro y planteó que le habían contado que se imaginaba casándose y formando una familia: “¿No me ves de blanco?”, respondió Bianchi entre risas.

El conductor continuó con el tema y la joven dejó en claro que, aunque le gustaría formar una familia, no es algo que esté entre sus prioridades inmediatas. “Bueno, pará, pará un poco, ok, pero sí me encantaría”, expresó. Pergolini remarcó que todavía es muy joven y Bianchi coincidió, explicando que antes quiere cumplir varios objetivos profesionales: “Sí, ni hablar, me faltan teatros encima y otras cosas que quiero hacer”. Finalmente, ante la pregunta sobre si siempre había tenido ese deseo y qué pensaban sus amigas, la protagonista de Margarita respondió con humor: “Venimos todas de la misma escuelita, nos re gusta. Yo creo que fue porque miré muchas películas”.