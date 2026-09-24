El insólito requisito de Tini y De Paul a los invitados a su boda: qué les pidió

La pareja se casa el próximo 19 de diciembre y se filtró el pedido que hizo la cantante a sus invitados.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está cada vez más cerca. Las tarjetas ya fueron enviadas a los invitados y todos preparan sus outfits para acompañar a la cantante y al futbolista que darán el si el próximo 19 de diciembre en la Argentina.

Un dato que se filtró tiene que ver con el dress code (código de vestimenta) que solicitó la artista a sus invitados y que deberán cumplir para ingresar a la celebración que será en El Dok Haras.

Las invitaciones fueron enviadas a través de un link privado e intransferible a cada uno de los invitados. Según contaron en Primicias Ya (América) el link no solo que no se puede pasar, sino que a la persona que lo tiene le aparece un link con referencias del dress code que ella pide para la fiesta.

La consigna elegida por la cantante es, en principio, “gala”. Además, los invitados reciben imágenes a modo de referencia para tener una idea más clara del estilo que deberán respetar para la boda. “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, aclararon desde el ciclo de América.

La reacción de Rodrigo De Paul a los rumores de conflicto entre Tini Stoessel y sus padres.

Uno de los detalles que llamó la atención fue que algunas de las invitadas habrían interpretado inicialmente que la consigna podía tener alguna relación con la Met Gala, el famoso evento de moda internacional que se conoce por sus extravagantes y teatrales looks.

Las mujeres no serían las únicas que tendrán que pensar en su vestuario para la boda del año. Los hombres también y de hecho hay looks posibles para ellos y un detalle: "Algunos llevan corbata y otros no", revelaron.