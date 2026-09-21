Entre otros detalles de la boda , se conocieron por menores de la lista de invitados y las prohibiciones para ellos.

Se viene la boda de Tini y Rodrigo De Paul y se supo quién será el encargado de unirlos en una ceremonia.

Cada menos falta menos para la tan esperada boda entre el futbolista Rodrigo De Paul y la cantante Tini Stoessel . Y en medio de los preparativos y demás detalles que se van conociendo de a poco, en las últimas horas se dio a conocer quién será el encargado de unir a la pareja.

Será Guido De Paul , hermano del futbolista del Inter Miami, será quien oficie la unión simbólica entre el jugador y la cantante de pop durante la celebración prevista para el próximo 19 de diciembre.

El vínculo entre ambos hermanos ocupa un lugar especial en la vida del futbolista, por lo que Guido De Paul tendrá un papel destacado en una ceremonia que no será un casamiento legal, sino una celebración simbólica junto a familiares y amigos. El evento se realizará en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según la invitación que comenzó a circular, el inicio está previsto para las 21 y se espera la presencia de aproximadamente 300 invitados.

La pareja había confirmado su compromiso el pasado 11 de agosto. Ese día, Tini Stoessel compartió un video en sus redes sociales en el que mostró parte de los preparativos y expresó su entusiasmo por el casamiento. “Me caso”, escribió la cantante en aquella publicación.

La única prohibición que le hicieron a los invitados al casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan una boda soñada, que contará con invitados de lujo, una persona especial que los casará y un espacio decorado a la altura por ser uno de los eventos más esperados del año. Con el paso del tiempo se van conociendo detalles desconocidos de la fiesta donde ambos confirmarán el amor que se tienen.

“¡Va a ser tremendo el evento!“, contó Yanina Latorre en las revelaciones que hizo en su ciclo televisivo Sálvese Quien Pueda (SQP). Fiel a su estilo, la conductora reveló información desconocida sobre el evento que causa sensación desde hace tiempo, en medio del conflicto familiar con Alejandro Stoessel por el patrimonio cosechado por la cantante durante su carrera artística.

Durante su relato en la TV fue contundente y reveló que hay una prohibición para los invitados en el casamiento. ”El tema es que nadie va a tener imágenes, están prohibidos los celulares. Y las únicas imágenes que vamos a ver de ellos, de la estructura, del casamiento y de esta escenografía que van a ver, las van a mostrar ellos después”, dijo sobre el casamiento a celebrarse el próximo 19 de diciembre.

La lista de invitados

Por otra parte, reveló que "va a ser tremendo evento". Sobre la lista de invitados, Yanina desmintió a Pilar Smith, y bajó a dos invitados que su par había confirmado: “Mucho jugador de fútbol, los amigos íntimos de los dos. No va Shakira, no van Emilia Mernes y Duki. No están invitados. No se amigó Tini con ellos”.

Por otra parte reveló la presencia de una estrella mundial: “El único mega famoso es Chris Martin, que ella cantó con él. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo de Tini. María Becerra va, Lali Espósito está invitada, Nicki Nicole está invitada, Dybala está invitado, Messi está invitado y ya confirmó que va, Paredes está invitado. De hecho invitan a los de la Selección argentina, pero solo los que son amigos de Rodrigo”.