Contundente gesto del hijo de Emanuel Ortega con Julieta Prandi: ¿está todo bien entre ellos?

La semana pasada, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron y celebraron su amor después de varios años de relación. Sin embargo, en medio de la felicidad por la boda, surgieron distintas versiones sobre el supuesto vínculo conflictivo que la modelo mantendría con algunos integrantes de la familia de su flamante esposo.

Aunque la propia modelo y conductora se encargó de desmentir cualquier enfrentamiento, algunas declaraciones de Julieta y Rosario Ortega alimentaron las especulaciones y pusieron nuevamente el foco sobre la interna familiar.

En medio de este escenario, Bautista Ortega , uno de los hijos de Emanuel , tuvo un gesto público que dejó en evidencia cuál es su verdadera relación con Julieta Prandi . El joven, que suele mantener un perfil muy bajo y permanecer alejado de la exposición mediática, compartió en sus redes sociales una imagen de su padre junto a Julieta después de la boda y escribió una contundente frase: “Sean felices”.

El mensaje no pasó inadvertido, especialmente por el momento en el que decidió publicarlo y por las versiones que circularon alrededor de la familia Ortega durante los últimos días. No es la primera vez que Bautista expresa públicamente el cariño que siente por la esposa de su padre. Poco después del casamiento, habló con la prensa y fue categórico al referirse a ella. “Yo a Julieta la quiero muchísimo. Desde que llegó a la vida de mi papá, él está mucho mejor y más contento”, aseguró.

India Ortega, la hija menor de Emanuel, también se había manifestado en términos similares al definir a Prandi como una persona “pura luz” y destacar lo bien que le hizo a su padre desde que comenzaron su relación. Tras el último posteo de Bautista, Julieta también respondió y aprovechó la oportunidad para recordarle públicamente cuánto lo quiere. De esta manera, y mientras continúan las versiones sobre supuestas tensiones dentro del clan Ortega, los hijos de Emanuel volvieron a mostrar públicamente el apoyo y el cariño que mantienen hacia la flamante esposa de su padre.

Rosario Ortega expresó su decepción con Emanuel tras el casamiento con Julieta Prandi

La ausencia de Rosario Ortega, como la de otros miembros de su familia, en el casamiento de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi, generó una ola de especulaciones sobre supuestos conflictos familiares. En medio de versiones que apuntaban a una interna en el clan Ortega y a un presunto rechazo hacia la modelo, la cantante decidió romper el silencio y contar su versión.

Según relató la artista, la invitación a la boda le llegó sobre la hora, con la fecha del evento muy encima, cuando ya tenía compromisos laborales asumidos. “La verdad es que yo estaba grabando los capítulos de una serie y me invitaron dos o tres días antes, no tuve manera de cancelarlo. Ellos querían hacerlo muy íntimo, se arrepintieron un poquito y abrieron las puertas pero bueno, no pude”, explicó en una nota con Puro Show.

Rosario Ortega reconoció que le dio pena no poder acompañar a su hermano en un momento tan importante. “Lo lamenté muchísimo, me hubiera encantado”, aseguró. Además, respondió a los dichos de su sobrina India, quien había afirmado que jamás se ausentaría al casamiento de un hermano: “Obviamente, pero uno espera recibir la notificación antes para poder organizarse. No pude organizarme y pedí disculpas”.

Consultada sobre su relación con Julieta Prandi, Rosario fue clara: “Me cae bárbaro y veo a mi hermano feliz”. Sin embargo, admitió que no suele verlos con frecuencia porque “viven lejos”. Sobre la sorpresa por el casamiento, explicó: “Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro”.