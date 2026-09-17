El presente de Ana Paula Dutil: cómo es su vida tras la separación con Emanuel Ortega y su nuevo trabajo

Dio un giro en su vida profesional tras su regreso a la Argentina y afronta una vida laboral lejos de la exposición mediática. La importancia de sus hijos para superar problemas de salud mental.

El presente de Ana Paula Dutil, la madre de los hijos de Emanuel Ortega, a los 55 años: su nuevo trabajo, la clave de la familia y su camino

Ana Paula Dutil dio un giro rotundo en su vida. Principalmente en el plano profesional luego de regresar al país tras una década en el exterior. Su trabajo la alejó también del plano mediático , la sumergió en un contexto que ama y la ayudó a transitar un momento difícil en su vida por su salud mental .

Desde su vuelta a la Argentina decidió empezar un nuevo camino trabajando en la reconstrucción y decoración de casas, un sector totalmente diferente a su etapa como modelo donde evitó la exposición en los medios de comunicación.

Cabe recordar que en medio de este contexto laboral, es mamá de cuatro hijos: Teo y Noe Ranuschio , producto de la relación que tuvo con Fernando Ranuschio, y Bautista e India Ortega , hijos que mantiene por su etapa amorosa con el cantante Emanuel Ortega , que se casó con Julieta Prandi este martes.

Su proceso profesional no nació de un día para el otro, sino que es algo que quiso toda su vida. Tampoco apareció a partir de una formación profesional, sino que durante muchos años fue la encargada de practicar en su propia casa y algunos familiares que confiaron en la calidad de su trabajo.

En 2021 dio el salto y pasó a ser un proyecto con mayor dimensión, debido a que recibió propuestas de distintas personas que estaban interesadas en su trabajo. Su entorno la incentivó a mostrar el trabajo, lo que fue un punto importante para para que su trabajo sea reconocido.

Su trabajo tuvo un rol casi terapéutico. "Sí, totalmente. Es muy simbólico. "Hay algo que se dice mucho, que cuando uno pone orden en la casa también se ordena por dentro, y yo creo que es así. En este caso, además, tiene que ver con reconstruir, y yo misma estoy en un proceso de reconstrucción. Así que sí, siento que hay algo profundamente simbólico en todo esto", había contado en abril del corriente año en diálogo con Para Ti, sobre lo que representaba este trabajo con su momento personal.

Qué había dicho sobre su proceso de salud mental

"Haberlo compartido fue muy sanador, realmente. Era como una mochila que yo llevaba encima: todo lo que viví. Hoy, por suerte, estoy mejor, pero fue un camino importante. Hablarlo también hizo que muchas personas se acercaran a contarme que no la estaban pasando bien. Y eso te cambia la perspectiva, porque entendés que no estás solo, que somos muchos atravesando procesos similares", había contado sobre su salud mental.

Luego, habría agregado: "Hoy me siento mejor, pero también estoy atenta. Me cuido y estoy pendiente de cualquier síntoma. Pero sin dudas, para mí fue un antes y un después".

En este proceso, sus hijos fueron clave para sostenerse: "Mis hijos fueron, son y serán un pilar en mi vida. Gracias a ellos hoy estoy con vida, realmente. Me acompañaron muchísimo en todo este proceso". Luego, agregó: "También mi familia, por supuesto, pero mis hijos fueron fundamentales. Hoy son lo más importante de mi vida, sin dudas. Y en este presente también estoy tratando de sanar algunas heridas que quedaron después de todo lo que atravesé. Es parte del camino. Pero ellos son mi sostén, siempre".