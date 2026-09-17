La actriz estadounidense reveló datos claves sobre la rutina diaria de su alimentación y sorprendió con algunos ingredientes.

Sandra Bullock, actriz de 62 años, sobre su alimentación: "Desayuno yogur griego 0% grasas y almuerzo una buena ensalada de pollo"

A sus 62 años, la actriz Sandra Bulllock muestra una gran versión en su vida , manteniendo una importante figura estética . No es casualidad, detrás de las imponentes figuras que aparecen en escenarios como Hollywood hay un control minucioso sobre la alimentación y entrenamiento diario.

Así como hace algunas semanas Jennifer Aniston había mostrado como era su particular entrenamiento para mantenerse vital a sus 57 años , Sandra habló con el podcast “Good Hang with Amy Poehler” y reveló la clave sobre la rutina para mantenerse en un gran momento.

En ese diálogo habló sobre los detalles de cómo afronta la maternidad de sus hijos Louis y Laila , y contó detalles sobre la dieta que mantiene vigente.

Tras una pregunta, contó que incorpora proteínas con una alimentación en particular: “Una buena ensalada de pollo desmenuzado”. Con ese plato logra tener las proteínas necesarias.

El otro detalle particular en su dieta

En su revelación contó que toma yogur griego espeso, 0% grasas, lo que le otorga cultivos que favorecen a la microbiota intestinal, entre otros aspectos importantes.

Otra de las cosas que le suma al café por las mañanas es péptidos de colágeno, lo que aporta proteínas.

Los Ingredientes de la ensalada que hace Sandra:

340 gramos de pollo hervido y desmenuzado.

1 diente de ajo.

1 aguacate pequeño.

Jugo de 1 limón.

2 cucharaditas de salsa Worcestershire.

1 cucharadita de mostaza Dijon.

¼ de taza de queso parmesano rallado.

½ cucharadita de sal.

¼ de cucharadita de pimienta negra molida.

Claves de la preparación

Procesar: Palta, ajo, jugo de limón, salsa Worcestershire, mostaza Dijon, queso parmesano, sal y pimienta (tiene que quedar suave y cremoso)

Mezclar suave el aderezo y el pollo desmenuzado en un bol

Se puede servir de inmediato o guardar en la heladera

El curioso entrenamiento de Jennifer Aniston para mantenerse activa a sus 57 años

Jennifer Aniston mantiene una imagen impactante a sus 57 años con la que sigue siendo una estrella de Hollywood por sus destacadas actuaciones en distintas series y películas. Detrás de esa imagen, la estadounidense lleva un arduo entrenamiento que realiza a diario para mantener, más allá de su figura, su salud física y mental.

Desde hace meses la actriz adoptó en su vida el método Pvolve, una forma menos agresiva de realizar actividad física. La actriz de Friends, halagó en más de una oportunidad este método de entrenamiento que le otorga buenos resultados.

En su cuenta de Instagram, donde suma 44,5 millones de seguidores, dio a conocer distintos entrenamientos que ha realizado en su vida privada. “Antes pensábamos que teníamos que sufrir, que sin dolor no hay ganancia o que el entrenamiento debía durar una hora. Que había que ejercitarse tres veces al día. Con este método, podés empezar de forma suave y tiene un efecto dominó en muchas áreas positivas de la vida”, dijo sobre la actividad.

Con este método, busca cuidar articulaciones y mantener un bienestar a largo plazo que le otorgue tranquilidad en su vida. Entre sus revelaciones en otras entrevistas, reveló que suele entrenar cuatro veces por semanas, apuntando a fortalecer su cuerpo en cardio, fuerza y movilidad.