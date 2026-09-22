Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo De Paul: "ahora me van a ver casada, mis amores"

En medio de su gira musical con Futttura, Tini Stoessel, se refirió a su boda con Rodrigo De Paul y no pudo contener su alegría por este presente personal.

Tini Stoessel atraviesa una etapa marcada por importantes acontecimientos personales. Mientras continúa con sus presentaciones internacionales, la cantante volvió a referirse a su próximo casamiento con Rodrigo De Paul y sorprendió a sus seguidores durante un show en Guayaquil, Ecuador . La artista se encuentra a pocos meses de dar el sí junto al futbolista de la Selección Argentina y, durante su presentación, compartió con el público una reflexión sobre el paso del tiempo y la relación que mantiene con sus fanáticos desde sus comienzos en el mundo del espectáculo.

Durante el concierto, Tini interactuó con las personas que se encontraban en las primeras filas y habló sobre el momento que está a punto de vivir junto a Rodrigo De Paul: "Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores" , expresó la cantante desde el escenario, visiblemente emocionada por lo que significará este nuevo capítulo en su vida.

La reacción de sus fanáticas no pasó inadvertida para la artista. Al observar las expresiones de sorpresa que generaron sus palabras, Tini respondió entre risas: "Miren cómo se quedaron" . Aunque decidió no brindar detalles sobre la celebración, sí confirmó que la fecha está cada vez más cerca. "Será muy pronto" , adelantó la cantante, alimentando todavía más la expectativa entre quienes siguen de cerca su relación con el futbolista.

Se viene la boda de Tini y Rodrigo De Paul y se supo quién será el encargado de unirlos en una ceremonia.

Los detalles que trascendieron sobre el casamiento

En los últimos días, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de una supuesta invitación correspondiente al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Según trascendió, la celebración tendría lugar a mediados de diciembre en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un exclusivo predio ubicado en la provincia de Buenos Aires. Por el momento, la pareja no brindó públicamente mayores detalles sobre la organización del evento, aunque las declaraciones de Tini durante sus conciertos permiten conocer algunos aspectos de cómo vive personalmente la cuenta regresiva hacia el matrimonio.

Tini volvió a hablar de la situación familiar

La boda no es el único acontecimiento que atraviesa actualmente la cantante. Durante un show anterior en Bogotá, Colombia, Tini hizo referencia a la situación que mantiene en el ámbito familiar, en medio de la interna con su padre, Alejandro Stoessel, y de la auditoría mencionada en las últimas semanas.

Frente a sus seguidores, la artista habló de un momento emocionalmente complejo y destacó el acompañamiento que recibe de quienes siguen su carrera: “Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, dijo ante la atenta mirada de sus fans. De esta manera, mientras continúa con sus compromisos profesionales y sus presentaciones, Tini Stoessel transita una etapa de fuertes cambios personales, con la boda con Rodrigo De Paul cada vez más cerca y el acompañamiento constante de su público.