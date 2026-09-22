Sofia Gonet, la Reini, contó detalles escalofriantes del acosador que amenazó a Homero Pettinato: "tenía un santuario con fotos mías"

La expareja de Homero, con quien estuvo involucrada en polémica tras su separación, habló sin escrúpulos sobre la amenaza que recibió.

Homero Pettinato despertó preocupación en el mundo del espectáculo al revelar que recibió una amenaza d e muerte cuando estaba trabajando con normalidad en el streaming Olga, situación que quedó grabada por una cámara de seguridad del medio . Desde adentro del estudio, miró para afuera y vio a la persona en cuestión amenazándolo desde la vereda del lugar.

A pesar de las diferencias y peleas que tuvieron post separación, su exnovia Sofía Gonet , conocida también como la Reini, habló sobre lo ocurrido y contó detalles sobre las situaciones que atravesó con la misma persona.

"La verdad, horrible, horrible", empezó diciendo cuando fue entrevistada por el programa Sálvese Quien Puede (SQP). A su vez, profundizó: "Está de más decir que obviamente con Homero , más allá de todo, está todo bien y no quiero que le pase nada".

"Me asusté un montón. Es una persona que me viene acosando ya hace diez años. Desde cuando empecé a subir videos y no me conocía nadie", reveló sobre su experiencia con la persona que emitió la amenaza con una seña detrás del vidrio.

Según contó, es una práctica que realiza a diario: " Vivo con este chabón todos los días mandándome mensajes, las veinticuatro horas del día. O sea, no hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje de esta persona".

En su relato dejó en claro que esta persona no se había hecho presente nunca, sino que se trataba de algo virtual. Además, habló sobre su preocupación por las actitudes: "La única vez que me animé a contar algo -que me acuerdo que lo conté en historias muy al principio- fue porque él me hacía brujerías, tenía un santuario con fotos mías y me mandaba fotos".

"Cuando lo conté me empezó a amenazar. Me mandaba fotos de calaveras y cruces", reveló y luego contó que hostigaba a sus novios: "Cada pareja que tuve obviamente la amenazó y conmigo medio que construyó una relación 'parasocial' en la que yo no sé si soy su mujer o qué".

A su vez contó por qué no hizo la denuncia formal ante la Justicia: "Nunca hice nada porque medio que estoy acostumbrada a encontrarme con personas así, haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle capaz y tener a esos que están siempre esperando".

"Yo lo bloqueo siempre y nunca se había apersonado, por eso esto marca como un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo y tengo que intensificar todas las medidas de seguridad, yo, Homero, quien sea, pero bueno, la verdad también es que la Justicia no hace nada", lamentó.

Por otra parte, recordó una amenaza que recibió de otra persona en otro momento: "El año pasado, denuncié a un vecino porque me había amenazado de muerte y me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía y no hicieron nada".

"Entiendo que es un tema más de cuidado personal y de medidas que tengo que tomar", concluyó.