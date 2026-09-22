El momento exacto en que Homero Pettinato recibió la amenaza de muerte por parte del fan de Sofi Gonet: video impactante

Homero Pettinato atravesó un momento de extrema tensión este lunes mientras conducía Soñé que volaba, el programa de Olga . Durante la transmisión, el conductor contó que un hombre al que identificó como “Hernán Bloquero” se había acercado al exterior del estudio y que, según su interpretación, le realizó un gesto que consideró una amenaza de muerte.

El episodio ocurrió frente a uno de los ventanales del canal de streaming , un sector donde habitualmente se reúnen seguidores de Olga para acercarse a los integrantes de los distintos programas. La situación quedó registrada por una de las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del edificio.

Durante la tarde, en Primicias Ya, Marina Calabró difundió las imágenes captadas por la cámara de seguridad. En el video se puede observar a un hombre ubicado frente al vidrio del estudio, mirando hacia el interior mientras se encontraba en la zona próxima a la calle.

De acuerdo con el relato de Pettinato, el hombre permaneció durante varios minutos en el lugar hasta conseguir llamar su atención. Fue entonces cuando, según explicó el conductor, se llevó una mano al cuello y realizó un gesto que interpretó como una amenaza. En las imágenes difundidas se observa al hombre con una campera oscura, una mochila y una gorra. Luego de permanecer frente al ventanal y realizar el movimiento señalado por Pettinato, se retiró caminando del lugar.

Homero Pettinato aseguró que ya había recibido amenazas

La preocupación del conductor aumentó debido a que, según relató durante el programa, la persona que identificó como “Hernán Bloquero” no sería alguien completamente desconocido para él. Pettinato aseguró que desde hacía aproximadamente dos años recibía mensajes intimidatorios de una persona que utilizaba ese nombre en redes sociales. Según explicó al aire, entre esos mensajes había advertencias en las que le decían que lo iban a matar y que lo esperarían en la puerta de Olga.

Cómo actuó Homero Pettinato luego de la situación.

El conductor marcó una diferencia entre las amenazas recibidas anteriormente a través de internet y lo ocurrido frente al estudio: “Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, expresó Homero durante la transmisión. Luego de hacer público el episodio en Soñé que volaba, Pettinato decidió avanzar con una denuncia policial. Además, según contó, solicitó medidas de protección policial a raíz de la situación y de los antecedentes de los mensajes intimidatorios que había mencionado durante el programa.