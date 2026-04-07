Homero Pettinato reveló que aún no supera a Sofía Gonet

A casi un año de haber finalizado su relación con Sofía Gonet , también conocida como La Reini, Homero Pettinato volvió a referirse públicamente a su presente sentimental y sorprendió con una confesión directa. El humorista aseguró que la historia de amor entre ambos todavía no está completamente terminada y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con la influencer y finalista de MasterChef Celebrity.

“No cortó, no está bien cortado... Había para más, todavía”, expresó Homero con sinceridad al hablar del final del vínculo. Lejos de mostrarse distante, el conductor fue incluso más claro sobre su estado emocional actual: “No te puedo prometer que no vaya a volver a intentarlo... Yo sigo enamorado”.

Durante la charla, Pettinato también reflexionó sobre su manera de vincularse afectivamente y reconoció que vive el amor con intensidad. “Soy una persona muy segura y muy al frente y cuando estoy enamorado de alguien, quedo boludo”, confesó entre risas, dejando ver un costado más íntimo y vulnerable. En ese contexto, analizó su propia historia personal para intentar explicar esa entrega emocional. “¿De dónde viene toda esa dependencia emocional en el amor? Falta de aprobación de la figura paterna cuando sos chicos”, sostuvo, en una reflexión que sorprendió por su tono introspectivo.

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Además, recordó experiencias sentimentales de su adolescencia y cómo marcaron su forma de relacionarse. “Yo, en la etapa del colegio, me enamoraba de todo el mundo... Amaba mucho a María Sol, que me rechazó porque era su mejor amigo. Ahí entro a una zona donde hoy yo tengo cuatro departamentos que son Friend Zone”, relató con humor.

La foto de Sofi Gonet que despertó los rumores de un nuevo romance

Sofi Gonet volvió a ser protagonista en las redes sociales y esta vez por una imagen en particular. La influencer y expareja de Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores al compartir una foto muy acaramelada junto al famoso streamer Mernuel, lo que encendió de inmediato los rumores de romance.

En la imagen, que La Reini publicó en sus historias de Instagram, se los ve muy pegados, posando para una selfie, con gestos cómplices y miradas que no pasaron desapercibidas. Él, con gorra negra, cadena plateada y look urbano; ella, impecable y sensual, apoyada sobre su hombro. Un detalle no menor: la historia fue replicada por el propio streamer en su cuenta, sumando más leña al fuego.

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Como si fuera poco, la foto apareció acompañada por un emoji de corazón, un clásico guiño que en el mundo virtual suele decir más de lo que parece. La publicación no tardó en generar revuelo entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron: ¿La Reini ya dio vuelta la página y dejó atrás su relación con Homero Pettinato? Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, el ida y vuelta en redes y la cercanía que muestra la imagen alimentaron todo tipo de especulaciones.

El episodio se suma a otros tantos relacionados a la vida sentimental de la influencer, la cuál da de que hablar desde su ruptura con el famoso humorista.