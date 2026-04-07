Andrea del Boca quedó eliminada de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada está que arde. En las últimas horas, el show vivió uno de sus momentos más tensos cuando un accidente inesperado cambió el rumbo del reality. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó con una salida que nadie tenía en los planes.

La protagonista de los hechos que conmocionan a los seguidores del programa es Andrea del Boca , quien sufrió una fuerte caída dentro de la cocina de la casa, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y la producción. El episodio fue tan impactante que obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión en vivo mientras se activaba el protocolo médico.

Tras el golpe, la actriz fue asistida de urgencia y trasladada para realizarse estudios, incluyendo tomografías y radiografías, con el objetivo de descartar lesiones de gravedad. Con el correr de las horas, llegó la confirmación que terminó de sacudir al programa: Andrea del Boca no continuará en la competencia por indicación médica, luego del accidente sufrido dentro de la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2041530492118319356&partner=&hide_thread=false Así quedó la casa tras la salida de Andrea #GranHermano #GeneraciónDorada pic.twitter.com/BZ1TbG3KL5 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 7, 2026

La decisión de que la actriz abandone el juego no tuvo que ver con el voto del público, sino con una cuestión de salud, lo que transforma su salida en una de las más inesperadas de la presente edición del reality de Telefe. El episodio reavivó el debate sobre las condiciones dentro de la casa y la exigencia física a la que están expuestos los participantes, especialmente en una temporada que reúne figuras reconocidas. Mientras tanto, en redes sociales, el momento se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo hacia Andrea del Boca, en una noche que quedó marcada como una de las más impactantes de esta temporada.

Por qué eliminaron a Cinzia de Gran Hermano: el motivo detrás de su salida

Cinzia Francischiello se convirtió en la reciente eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada. La venezolana quedó fuera de la casa con más del 53% de los votos del público en lo que, según Santiago del Moro, fue la gala de eliminación con poco más de 3 millones de votos.

La participante se cruzó en el versus a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos quien logró superar esta instancia y continúa en el reality. La decisión del público a favor de la joven le dio un voto de confianza al grupo de Andrea del Boca que no se encontraba en la casa tras la fuerte caída en la cocina. Ahora bien, según trascendió, la salida de la venezolana tuvo una justificación y responde a los compromisos laborales que tendría fuera de la casa. Cinzia tomaría ahora un nuevo desafío en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo 2026 desde Miami.

Embed - Cinzia Francischiello vs. Yipio, la primera eliminación notable de Gran Hermano Generación Dorada

Instalada en Argentina desde hace dos años, Cinzia estudia actuación y cuenta con experiencia en el mundo artístico que heredó de su padre, actor y director teatral.

La comunicadora social venezolana compartió con sus seguidores un momento importante antes de ingresar a la casa: el compromiso matrimonial con el futbolista suizo argentino Dylan Gissi, un exjugador de Estudiantes.