Espectáculos La Mañana Gran Hermano Por qué eliminaron a Cinzia de Gran Hermano: el motivo detrás de su salida

Cinzia de Gran Hermano

Cinzia Francischiello se convirtió en la reciente eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada. La venezolana quedó fuera de la casa con más del 53% de los votos del público en lo que, según Santiago del Moro, fue la gala de eliminación con poco más de 3 millones de votos.

La participante se cruzó en el versus a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos quien logró superar esta instancia y continúa en el reality. La decisión del público a favor de la joven le dio un voto de confianza al grupo de Andrea del Boca que no se encontraba en la casa tras la fuerte caída en la cocina.

Ahora bien, según trascendió, la salida de la venezolana tuvo una justificación y responde a los compromisos laborales que tendría fuera de la casa. Cinzia tomaría ahora un nuevo desafío en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo 2026 desde Miami.