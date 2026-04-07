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Por qué eliminaron a Cinzia de Gran Hermano: el motivo detrás de su salida

La venezolana se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano y se filtró el motivo de su salida del reality.

Cinzia de Gran Hermano

Cinzia de Gran Hermano

Cinzia Francischiello se convirtió en la reciente eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada. La venezolana quedó fuera de la casa con más del 53% de los votos del público en lo que, según Santiago del Moro, fue la gala de eliminación con poco más de 3 millones de votos.

La participante se cruzó en el versus a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos quien logró superar esta instancia y continúa en el reality. La decisión del público a favor de la joven le dio un voto de confianza al grupo de Andrea del Boca que no se encontraba en la casa tras la fuerte caída en la cocina.

Ahora bien, según trascendió, la salida de la venezolana tuvo una justificación y responde a los compromisos laborales que tendría fuera de la casa. Cinzia tomaría ahora un nuevo desafío en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo 2026 desde Miami.

Embed - Cinzia Francischiello vs. Yipio, la primera eliminación notable de Gran Hermano Generación Dorada

Quién es Cinzia, la última expulsada de Gran Hermano

Instalada en Argentina desde hace dos años, Cinzia estudia actuación y cuenta con experiencia en el mundo artístico que heredó de su padre, actor y director teatral.

La comunicadora social venezolana compartió con sus seguidores un momento importante antes de ingresar a la casa: el compromiso matrimonial con el futbolista suizo argentino Dylan Gissi, un exjugador de Estudiantes.

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