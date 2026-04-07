Pese a la caída de la coparticipación federal, Neuquén mantiene sus cuentas en equilibrio

La provincia rechazó la posibilidad de tomar créditos de la Nación. El fenómeno que afecta a las provincias por la caída de la recaudación.

La Provincia enfrenta una caída sostenida en la recaudación federal que ha afectado las transferencias automáticas durante siete meses consecutivos. “ Neuquén ha decidido rechazar préstamos de la Nación para evitar hipotecar recursos futuros, priorizando en su lugar la reducción de la deuda pública y la inversión en infraestructura”, sostuvo este martes el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig , en declaraciones radiales.

Durante la entrevista, el funcionario confirmó que “ya son siete los meses consecutivos de caída en términos reales de las transferencias automáticas que realiza el gobierno nacional a las provincias. En el caso de Neuquén , la merma alcanzó el 8,1% en enero, el 7,4% en febrero y el 5,6% en marzo”. Aclaró que no se trata de una deuda del Estado nacional con la provincia, sino de ingresos que no se generaron por la menor recaudación. “Son fondos que ya no se van a percibir”, dijo.

Explicó que “esta situación responde principalmente a la baja en la recaudación de impuestos nacionales, especialmente el IVA y el Impuesto a las Ganancias , que son los principales componentes de la masa coparticipable”.

Los ingresos de Neuquén

No obstante, destacó que el impacto en las finanzas provinciales se va atenuado por la estructura de ingresos de Neuquén. “Las transferencias nacionales representan entre el 18 y el 19% de los ingresos totales, mientras que el 46% proviene de regalías y el 36% de la recaudación provincial”, detalló.

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En este contexto, indicó que la disminución de recursos repercute en toda la administración pública, incluyendo municipios, Poder Judicial y Legislatura. Además, señaló que la Provincia asiste a las comunas cuando los fondos no alcanzan, a través de transferencias no automáticas.

Koenig subrayó la solidez de las cuentas públicas provinciales al decir que “Neuquén no ha tomado adelantos de coparticipación como otras jurisdicciones. Mantenemos independencia y solvencia fiscal”.

En esa línea, destacó que la provincia cerró el último trimestre con superávit económico y financiero, al tiempo que continúa ejecutando un plan de inversiones en infraestructura que incluye rutas, escuelas, hospitales y obras de seguridad. Asimismo, informó que la deuda pública se redujo cerca de un 40% en los últimos dos años de gestión.

De esta manera, la provincia de Neuquén sostiene su equilibrio fiscal y su capacidad de inversión, incluso en un contexto nacional de caída de recursos.

Acuerdo con Ansess

El mes pasado, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto 423/2026 que ratifica el acuerdo suscripto en febrero entre la provincia del Neuquén con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el cual establece que el Gobierno nacional enviará 48.000 millones de pesos en 12 cuotas mensuales como anticipo a cuenta del resultado definitivo que obtenga el sistema previsional provincial en 2026.

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La medida permite avanzar en el proceso de recuperación de los fondos que Nación adeuda a la provincia desde la década de 1990, por la caja jubilatoria provincial no transferida. El mandatario destacó en ese momento que el entendimiento representa un logro significativo para Neuquén, ya que destraba un reclamo histórico vinculado al financiamiento del sistema previsional provincial.

El acuerdo contempla transferencias mensuales de 4.000 millones de pesos desde mayo de 2026 hasta abril de 2027, como parte del régimen de asistencia financiera para provincias con sistemas previsionales no transferidos, y establece que el monto total es un anticipo sujeto a la determinación del resultado definitivo a partir de auditorías conjuntas entre Anses y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).