La foto de Sofi Gonet que despertó los rumores de un nuevo romance

La influencer sorprendió a sus seguidores de Instagram con una imagen que llamó la atención de todos.

Sofi Gonet volvió a ser protagonista en las redes sociales y esta vez por una imagen en particular. La influencer y expareja de Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores al compartir una foto muy acaramelada junto al famoso streamer Mernuel , lo que encendió de inmediato los rumores de romance.

En la imagen, que La Reini publicó en sus historias de Instagram, se los ve muy pegados, posando para una selfie, con gestos cómplices y miradas que no pasaron desapercibidas. Él, con gorra negra, cadena plateada y look urbano; ella, impecable y sensual, apoyada sobre su hombro. Un detalle no menor: la historia fue replicada por el propio streamer en su cuenta, sumando más leña al fuego.

Como si fuera poco, la foto apareció acompañada por un emoji de corazón, un clásico guiño que en el mundo virtual suele decir más de lo que parece.

La publicación no tardó en generar revuelo entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron: ¿La Reini ya dio vuelta la página y dejó atrás su relación con Homero Pettinato? Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, el ida y vuelta en redes y la cercanía que muestra la imagen alimentaron todo tipo de especulaciones.

La grave denuncia de Homero Pettinato contra su ex, Sofi Gonet

El sábado por la noche se desató un auténtico escándalo público entre Sofía la Reini Gonet y Homero Pettinato, luego de su controversial y reciente separación. Todo comenzó cuando en redes circuló una imagen de Homero en el Konex junto a una joven misteriosa, e indicaron que "no se despegaron un segundo" y que estuvieron "a los besos mal”.

La reacción no tardó en llegar. Sofía respondió al publicar capturas de pantalla de chats violentos con Pettinato, desenmascarando la crudeza y los reproches que marcaron el final de su relación. Del otro lado, Homero subió la apuesta y grabó su propio descargo, relatando los conflictos vividos junto a la influencer y aportando su punto de vista.

En las últimas horas, la situación sumó un giro inesperado: Homero subió una historia en la que aseguró haber recibido un intento de extorsión y una denuncia grave contra su expareja. “Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en WhatsApp diciéndome que mi ex le había pagado diez mil dólares para caga... a trompadas y publicar todos los chats con ella de WhatsApp”, comenzó diciendo Pettinato.

Acto seguido, el streamer dio más detalles de la comunicación con el hombre que lo llamó. “Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que ya la vergüenza pasó, pero me decía que ella le ofreció diez, que si yo le daba veinte, él no publicaba nada y me entregaba el material. Entonces, le dije: ‘Te voy a pagar veinte, tranquilo. Déjame ir al programa y después seguimos charlando’”, relató.

Homero Pettinato contó que tras salir del programa consideró ir a la justicia. “Fui al programa, cuando salí lo fui a denunciar, obviamente por extorsión, porque además es todo completamente falso. Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, vendrá ella y si alguien publica los chats, es ella”, aseguró. Sin embargo, su reacción cambió al involucrarse con el extorsionador: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico superdesesperado por plata y por pasar unas fiestas dignas con su familia, y le expliqué que, bueno, que mejor labure”.

El storytime de Homero Pettinato

Todo muy trágico su diciembre pic.twitter.com/ziPpgwCWqp — SQP (@SQP_oficial) December 18, 2025

En una reflexión posterior, Pettinato se sinceró sobre la dificultad que experimenta a la hora de tomar venganza. “Me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escucho todo desesperado por tener unas fiestas, pensando que yo le iba a hacer una transferencia de veinte mil dólares de la nada, me da lástima y no puedo”, reflexionó.