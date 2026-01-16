En venta: cómo es y cuánto cuesta la mega casa de Pampita y Benjamín Vicuña

El periodista y conductor, Ángel de Brito , mostró como es por dentro la mega casa que Pampita y Benjamín Vicuña pusieron a la venta, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, una propiedad cargada de historia personal, momentos felices y también de uno de los mayores escándalos del mundo del espectáculo de la Argentina.

En esas paredes quedaron guardados recuerdos de amor, familia y felicidad, pero también de dolor, infidelidad y un escándalo sin precedentes en nuestro país. Se trata de la misma vivienda que la top model expuso públicamente en 2015, cuando mostró imágenes de las cámaras de seguridad del cuarto y del living tras descubrir la infidelidad del actor chileno con la China Suárez.

En LAM realizaron un informe especial en el que repasaron aquellos episodios y mostraron rincón por rincón la lujosa casona, actualmente valuada en 2.200.000 dólares. Según detallaron en el informe, la propiedad está ubicada en la exclusiva zona del Bajo Belgrano, cerca de los lagos de Palermo. Cuenta con 735 metros cuadrados totales, de los cuales 507 son cubiertos, y se distribuye en cuatro plantas.

image

image

image

La casa tiene seis ambientes, cuatro dormitorios, cinco baños, un toilette de recepción, cochera, jardín, solárium, patio, terraza, escritorio, galería y pileta. Además, dispone de una amplia cocina, comedor diario y living-comedor. En la planta baja se destaca un gran hall de recepción de triple altura, el living-comedor, la cocina, el comedor diario y el acceso a una cava ubicada en el subsuelo.

En el primer piso se encuentra la habitación principal, que cuenta con vestidor, baño con hidromasaje, doble bacha y salida a una terraza privada con vista al jardín. En ese mismo nivel hay una segunda habitación con baño completo y acceso al patio interno. El segundo piso alberga otros dos dormitorios, ambos con baños en suite, y un hall de distribución que puede destinarse a family room. Además, la propiedad cuenta con un sector de servicios, con habitación, baño y lavadero.

Pampita reveló qué trabajo no volvería a aceptar en su vida

En una charla con Ángel de Brito, Pampita se refirió a su presente laboral y anticipó qué trabajo no volvería a aceptar y dio sus motivos. “No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Vienen ahí, te hablan y te hablan hasta que lo logran”, dijo la modelo refiriéndose a la posibilidad de ser jurado de la nueva temporada del Bailando por un Sueño.

image

Además, cuestionó la extensión de los formatos: “Yo haría temporadas más cortas, de dos o tres meses. Entonces como que le pones todo a eso y es más estelar y tenés famosos, tal vez, que son más difíciles de conseguir. Si estás bailando seis meses, no todo el mundo se engancha”. Pampita se supo destacar a lo largo de toda su carrera por su talento para múltiples disciplinas. Si bien su carrera comenzó como modelo luego incursionó en la danza, la actuación y la conducción. Sin embargo, uno de estos trabajos no volvería a hacer nunca más.

Consultada por De Brito sobre la posibilidad de bailar otra vez en el certamen que conducirá Marcelo Tinelli, Pampita fue tajante. “No, nunca más en la vida. Nunca más”. “No, porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy media oxidada”, justificó.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a esta posibilidad siempre que los participantes tengan su edad. “A menos que sean todas de mi edad. Si son todas de 45 para arriba. No puedo competir con una chica de 20 años, no tengo la energía tampoco para algo así”, concluyó.