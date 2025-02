Pampita reveló qué trabajo no volvería a aceptar en su vida

Carolina Pampita Ardohain y una particular confesión

En una charla con Ángel de Brito (LAM, América) Pampita se refirió a su presente laboral y anticipó qué trabajo no volvería a aceptar y dio sus motivos. “No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Vienen ahí, te hablan y te hablan hasta que lo logran”, dijo la modelo refiriéndose a la posibilidad de ser jurado de la nueva temporada del Bailando por un Sueño.