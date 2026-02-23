Pampita se muda tras el fuerte robo: dónde se va

La modelo estaría trasladando sus cosas a su nuevo hogar luego del robo que sufrió hace meses. Por qué se va.

Pampita tomó una decisión importante en su vida personal luego de un episodio de violencia ocurrido hace algunos meses cuando un grupo de ladrones entraron en su casa de Barrio Parque . Según revelaron en el programa televisivo Desayuno Americano que se emite por América TV, la modelo se está mudando de su casa .

“ Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque ”, revelaron en el programa. Todo ocurrió cuando las cámaras enfocaban a la casa de Mirtha Legrand quien este lunes 23 de febrero cumple 99 años . Sin embargo a tan solo media cuadra de aquel domicilio, generó revuelo los movimientos divisados en el hogar de la modelo.

En el despliegue sobre la casa de la conductor, se detectó un camión de mudanza estacionado en la puerta de la pampeana, lo que dio pistas sobre lo que ocurría. Sin embargo, más allá de esas imágenes, Ardohain no dio precisiones si realmente se muda ni tampoco se dio a conocer cuál sería su futura casa .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2025901556353114531&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: SE MUDA PAMPITA DE LA CASA EN LA UE FUE ASALTADA@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/6Z435TeOmD — América TV (@AmericaTV) February 23, 2026

Según trascendió, la inseguridad habría sido uno de los detonantes para tomar la decisión debido a que hace algunos meses ingresaron delincuentes a su casa, se mantuvieron durante casi 20 minutos en el interior y se llevaron cosas valiosas mientras ella estaba de viaje.

El secreto de Pampita para lucir con un rostro joven a sus casi 50 años

Carolina “Pampita” Ardohain es una de las modelos más lindas de la Argentina. Su rostro es uno de los más cotizados en la industria mediática y los secretos detrás de su belleza y juventud son tan rápidos como simples.

En tres pasos básicos que repite todos los días y sin falta, Pampita logró un rostro sano, luminoso y joven a sus casi 50 años.

La modelo nunca se salta este paso, incluso cuando no usa maquillaje. Limpiar el rostro al despertar y antes de dormir elimina toxinas, impurezas y prepara la piel para absorber mejor los tratamientos. Un gel suave o agua micelar son suficientes.

Si hay algo que no negocia Pampita es el uso de crema hidratante y protector solar. Prefiere texturas ligeras que se absorben rápido y mantienen la piel luminosa durante todo el día. Este paso simple marca la diferencia en la textura y el brillo natural.

Pampita-Viaje-Portada

Sin importar si hay sol o nubes, Pampita usa a diario un protector solar ya sea cuando tiene que cumplir con actividades al aire libre o incluso en los sets de grabación donde la iluminación es fuerte. Según ella, es el verdadero responsable de prevenir manchas y mantener la piel pareja y joven por más tiempo.

El consumo de suficiente agua, dormir bien, una alimentación saludable y ejercicios regulares se suman a la clave de una piel sana.

Los dermatólogos confirman que estos tres pasos tocan los pilares del cuidado facial efectivo: limpieza para prevenir obstrucciones, hidratación para fortalecer la barrera cutánea, y protección solar para evitar el envejecimiento prematuro.