Teto Medina habló de su salud tras contar que tiene cáncer

El animador y exconductor televisivo comunicó su estado a través de una publicación en las redes sociales.

Teto Medina abrió su corazón y usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores que, desde que contó que tiene cáncer, le dejan cientos de mensajes para saber su estado de salud. El conductor se mostró conmovido por el acompañamiento de su entorno y celebró la buena noticia.

“Hola a todos. Quería contarles que ayer terminé con mi quinta etapa de quimioterapia y que la semana que viene voy a empezar con otra etapa. Es algo difícil de explicar, pero solo sé que tengo que hacerle caso a los médicos. Lo lindo es el cariño de todos, si supieran lo importante que son para mí, juro que cada comentario cada saludo o cada pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo. Ya volveré a mi vida normal, pero ahora es tiempo de ser obediente con los médicos ”, dijo Medina.

El Teto Medina , reconocido animador y exconductor televisivo, confesó a través de sus redes sociales que atraviesa un duro momento de salud por el cual está llevando adelante un estricto tratamiento de salud para intentar sobreponerse a la situación.

Embed - Teto Medina on Instagram: "Hola a todos. Quería contarles que ayer terminé con mi quinta etapa de quimioterapia y que la semana que viene voy a comenzar con otra etapa. Es algo dificil de explicar,pero solo se que tengo que hacerle caso a los medicos. Lo lindo es el cariño de todos,si supieran lo importante que son para mi,juro que cada comentario,cada saludo o pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo. Ya volveré a mi vida normal,pero ahora es tiempo de ser obediente con los medicos. Y aprovecho para agradecer a @cronicatv y a @radiozonica que me tienen en cuenta para seguir trabajando. En estos dificiles momentos,trabajar es sanador. También quiero agradecerles a @danielacostadrummer y @jonatan_estebanok porque fueron los que en estos momentos dificiles estuvieron dándome trabajo. Gracias a la gente y a todos aquellos que siempre estuvieron. Gracias por leerme. Los quiero. "

“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió en sus redes sociales en forma de mensaje para sus seguidores. Acto seguido a ello, profundizó en cuál es la afección que lo mantiene atento.

"Hace tres meses me detectaron un un cáncer de Colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado", dijo mediante un escrito.

Teto Medina posteo enfermedad

Luego sumó sobre su presente tras el diagnóstico: "Mientras tanto sigo en este camino que elegí hace unos años. el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero"

Por otra parte en otro mensaje, la figura pública que es acusado de abuso sexual y amenazas contra su expareja, envió un mensaje reflexivo a sus fanáticos: "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta”.

“Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”, cerró.