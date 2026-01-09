Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: cómo está su salud

El animador y exconductor televisivo comunicó su estado a través de una publicación en las redes sociales.

El Teto Medina , reconocido animador y exconductor televisivo, confesó a través de sus redes sociales que atraviesa un duro momento de salud por el cual está llevando adelante un estricto tratamiento de salud para intentar sobreponerse a la situación.

“ ¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió en sus redes sociales en forma de mensaje para sus seguidores. Acto seguido a ello, profundizó en cuál es la afección que lo mantiene atento.

"Hace tres meses me detectaron un un cáncer de Colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado", dijo mediante un escrito.

Teto Medina posteo enfermedad

Luego sumó sobre su presente tras el diagnóstico: "Mientras tanto sigo en este camino que elegí hace unos años. el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero"

Por otra parte en otro mensaje, la figura pública que es acusado de abuso sexual y amenazas contra su expareja, envió un mensaje reflexivo a sus fanáticos: "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta”.

“Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”, cerró.

El primer posteo en redes de Christian Petersen tras ser dado de alta

El famoso chef, Christian Petersen, recibió el alta médica a inicios de esta semana, luego de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva a raíz de una falla multiorgánica que casi le costó la vida. Este jueves, el chef sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su primera publicación en su cuenta de Instagram.

En la foto, cuya imagen central es un plato con dos medialunas, el cocinero saludó con un mensaje simple y optimista: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… a seguir”.

A pie de la publicación, Petersen agregó un emoji de la bandera argentina y la palabra “Medialunas”, un guiño que muchos interpretaron como una referencia a que el producto fue elaborado por él mismo.

image

Sus seguidores celebraron esta publicación, ya que es una señal de recuperación y el comienzo de una nueva etapa para el famoso cocinero, tanto en el plano personal como profesional.

Christian Petersen habló por primera vez desde que le dieron el alta médica

El famoso chef, Christian Petersen, rompió el silencio luego de estar varios días internado luchando por su vida tras sufrir una descompensación mientras hacía una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen, el cocinero comentó que había recibido el alta médica para volver a su casa, pero que no tenía demasiada información sobre lo que le había pasado.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó. Durante la charla con el periodista, agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

image

Sobre los trascendidos de las últimas semanas en torno a lo ocurrido, explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”. En cuanto a los motivos que desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó el cocinero.

Christian Petersen continúa con su recuperación, ahora desde la calidez de su hogar, luego de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva a raíz de una falla multiorgánica que casi le costó la vida. El famoso chef contó con los servicios del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser trasladado desde el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.