Christian Petersen sigue internado: incertidumbre por el nuevo parte médico sobre su salud

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo comunicado sobre la evolución del reconocido chef, luego de la crisis en el volcán Lanín.

Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen , chef reconocido y figura de la gastronomía argentina.

El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri, indica que Petersen permanece internado en el centro de salud, bajo el monitoreo permanente de los médicos de la institución.

Según el parte oficial, el paciente continúa internado bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable.

En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales.

El traslado desde Neuquén a Buenos Aires

El traslado del chef a Buenos Aires se realizó el pasado viernes 26 de diciembre en un avión sanitario, proceso que se completó sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo.

Petersen había pasado previamente por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en especial en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate.

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán, a la espera de nuevos estudios de alta complejidad.

Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.

La presencia de Sofía Zelaschi, esposa de Petersen, fue señalada como pilar fundamental en el proceso de recuperación.

El caso generó una amplia ola de solidaridad en el sector gastronómico y en redes sociales. Diversos colegas, instituciones y medios especializados compartieron mensajes de aliento. Desde el canal elGourmet, que tiene en su pantalla un ciclo de los hermanos Petersen, se destacó el acompañamiento y la confianza en la recuperación del chef.