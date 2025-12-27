Trasladaron al chef Christian Petersen a Buenos Aires en un avión sanitario

Fue derivado al Hospital Alemán, tras permanecer más de diez días internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes.

El chef Christian Petersen dejó este viernes el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes y fue trasladado al Hospital Alemá n de Buenos Aires. Tras pasar Navidad en la provincia de Neuquén, finalmente, fue derivado a un nosocomio de mayor complejidad tras el episodio que atravesó en la base del volcán Lanín el pasado 12 de diciembre.

Según publicó Infobae, el estado de salud del reconocido chef permanece bajo estricta reserva. El trasladarlo se realizó, de acuerdo a protocolo, bajo medidas médicas estrictas y con monitoreo permanente durante el vuelo. Al arribar a Buenos Aires, el cocinero quedó internado en el Hospital Alemán.

La familia del chef divulgó un comunicado con agradecimientos al personal médicodel Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. , para el guía como también con un sentido mensaje de felicidad para la Navidad. Al tiempo que aparecieron imágenes de su pareja Sofía Zelasch saliendo del hospital local.

Sofía Zelaschi saliendo del hospital de San Martín de los Andes Crédito: Federico Soto Federico Soto

Qué dijo el comunicado de su familia

Probablemente para la familia Petersen habrá sido una de las navidades más tristes que les tocó atravesar debido a la internación del chef Christian Petersen que permaneció internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes hasta este viernes 26 de diciembre, luego de sufrir una descompensación cuando subía el volcán Lanín. Con un poco más de tranquilidad, la familia celebró la Navidad haciendo referencia a una mejoría que tuvo el paciente.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", comenzó diciendo el extenso comunicado publicado en las redes sociales.

Luego de la revelación sobre la salud de Christian, extendieron sus agradecimientos: "Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo".

Señalaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

Y agrega el texto firmado por "Flia. Petersen y Cia": "Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida".

Por otra parte su hermano Roberto Petersen, que también compartió el comunicado, publicó sus propias palabras: "Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia. Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas".