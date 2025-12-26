Así está Sofía Zelaschi: las imágenes de la esposa de Christian Petersen en el hospital

La pareja de Petersen, a quien conoció en el certamen "El Gran Premio de la Cocina", fue vista saliendo del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes.

El entorno de Chiristian Petersen atraviesa un sentimiento de tristeza profundo mezclado con esperanza por el deseo de que el chef pueda superar la descompensación general que sufrió cuando subía el volcán Lanín. Son horas durísimas para sus hermanos pero también para su pareja Sofía Zelaschi que atraviesa codo a codo la internación intentando acompañarlo en este duro momento.

Previo a la divulgación de un comunicado emitido y firmado por la familia Petersen, con agradecimientos al personal médico, para el guía como también con un sentido mensaje de felicidad para la Navidad, aparecieron imágenes de Sofía saliendo del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes.

Las imágenes son elocuentes: rostros con gestos de preocupación y un claro cansancio debido a la carga emocional y física que requiere un momento de suma atención donde en el medio está la vida de una persona amada. En cada una de las fotografías tomadas se la ve caminando sola a la salida del edificio sanitario donde permanece internado Petersen.

Las imágenes de Zelaschi

Sofía Zelaschi en la puerta del hospital en San Martín de los Andes Crédito: Federico Soto Federico Soto

Sofía Zelaschi saliendo del hospital de San Martín de los Andes Crédito: Federico Soto Federico Soto

Sofía Zelaschi saliendo del hospital de San Martín de los Andes Crédito: Federico Soto Federico Soto

Salud de Christian Petersen: qué dice el comunicado oficial de su familia

Probablemente para la familia Petersen habrá sido una de las navidades más tristes que les tocó atravesar debido a la internación del chef Christian Petersen que permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación cuando subía el volcán Lanín. Con un poco más de tranquilidad, la familia celebró la Navidad haciendo referencia a una mejoría que tuvo el paciente.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", comenzó diciendo el extenso comunicado publicado en las redes sociales.

Luego de la revelación sobre la salud de Christian, extendieron sus agradecimientos: "Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo".

Comunicado Petersen

Entre el mensaje expreso públicamente, contaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

Y agrega el texto firmado por "Flia. Petersen y Cia": "Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida".

Por otra parte su hermano Roberto Petersen, que también compartió el comunicado, publicó sus propias palabras: "Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia. Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas".