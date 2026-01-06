Christian Petersen habló por primera vez desde que le dieron el alta médica

El famoso chef, Christian Petersen , rompió el silencio luego de estar varios días internado luchando por su vida tras sufrir una descompensación mientras hacía una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen , el cocinero comentó que había recibido el alta médica para volver a su casa, pero que no tenía demasiada información sobre lo que le había pasado.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó. Durante la charla con el periodista, agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

Sobre los trascendidos de las últimas semanas en torno a lo ocurrido, explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Christian Petersen Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán, a la espera de nuevos estudios de alta complejidad.

En cuanto a los motivos que desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó el cocinero.

Qué le dijo Christian Petersen a su mujer antes de su internación

Christian Petersen lucha por su vida en el sur argentino luego de descompensarse inesperadamente mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín en la provincia de Neuquén. Está internado en la terapia intensiva desde el viernes pasado cuando sufrió el cuadro médico.

image

Días más tarde del episodio que mantiene en vilo al mundo del espectáculo, se conoció un mensaje tierno que esbozó el chef a su pareja Sofía Zelaschi, a quien conoció en el certamen televisivo El Gran Premio de la Cocina y mantiene siete años de relación amorosa. Fue a través de las redes sociales donde compartió una publicación con una frase del poeta Rabindranath Tagore que rezaba: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”.

Junto a este mensaje expreso, el chef compartió imágenes donde se lo muestra disfrutando el tiempo junto a su pareja y realizando deportes como tenis. Entre los comentarios de sus seguidores también estuvo el de Zelaschi que confirmó: “Gracias. Te amo, mi vida”.

En medio de las versiones sobre lo ocurrido, trascendió que el cocinero habría consumido anfetaminas. Así lo hizo saber Sebastián Ciuffolotti, periodista de San Martín de los Andes. “Fue un golpe duro enterarnos de su salud, esta situación nos tomó por sorpresa, está hace cinco días internado, había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes, tuvo una especie de brote”, dijo el periodista sobre la descompensación de Petersen en diálogo con el programa Tarde o temprano (El Trece).

image

Consultado por el “brote”, Ciuffolotti relató que “se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes”. El periodista se limitó a dar el nombre de la sustancia que habría consumido “porque no está en el parte oficial” y “por respeto a la familia”. Sin embargo, contó que “en uno de los análisis, se habría hallado algún tipo de anfetamina”.