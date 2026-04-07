Fabián Cubero se calentó con una actitud de Nicole Neumann

La modelo contó un episodio donde tuvo que acompañar a una de sus hijas por un problema de salud. Qué fue lo que dijo y qué pasó.

Nicole Neumann sufrió un momento preocupante el pasado fin de semana debido a que una de sus hijas tuvo que internarse en una clínica debido a una complicación con una medicación. Lejos de ser un descanso para la modelo, la situación de Allegra Cubero generó una fuerte preocupación y marcó un nuevo episodio de enojo con Fabián Cubero .

A través de un video que filmó en el interior de su auto, Nicole le contó a sus seguidores: "Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado. Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso”.

Luego contó en específico qué fue lo que sucedió: “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando. Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2041278390326464673&partner=&hide_thread=false TODOS LOS DETALLES DE LA NUEVA PELEA ENTRE NICOLE Y CUBERO



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Qué dijo el periodista Nico Peralta sobre la internación

El periodista Nicolás Peralta sumó detalles sobre el acompañamiento de la modelo a su hija durante el programa Sálvese Quien Pueda (SQP): “Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad”.

“Empezaron a llamar los familiares, él intentaba mantenerlo en privado para no alertar a una abuela que está a 400 kilómetros. La idea era no contarlo para no exponer a la nena. Les resulta como extraño”, soltó en su explicación.

“Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra”, agregó y cerró: “No se entiende por qué cuatro días después cuenta eso en redes sociales cuando la idea era no contarlo”