Espectáculos La Mañana Laurita Fernández Laurita Fernández, ex de Fede Bal, se cruzó al aire con la actual novia del actor: qué se dijeron

Todas las miradas estaban puestas en el programa Otro Día Perdido (ODP) conducido por Mario Pergolini debido al encuentro entre dos personas que suelen ir al frente y no guardarse nada: Evelyn Botto, actual novia de Federico Bal, y Laurita Fernández, la ex que fue invitada al programa que se emite por El Trece.

Para sorpresa de los presentes, la ex integrante del programa radial Perros de la Calle y también con paso por el streaming Olga, sorprendió al hacer referencia sobre el punto que las une a ambas: “Quiero decir una cosa, si me lo permiten un segundo, que es que además de ser Laurita una gran actriz y un mujerón, es la ex de mi actual, de mi novio, de Fede”, dijo distendida sobre la situación.

Por su parte, al escuchar lo dicho por la panelista, Pergolini, soltó con ironía: “Yo no sabía”. Ante esta situación la locutora insistió con buena onda: “No pasa nada. A mí ella me parece espléndida, pero algunas personas maliciosas siempre intentan hacer que las personas, sobre todo las mujeres, se peleen y buscan armar lío. Yo no tengo ningún problema con ella porque no pasó nada y a mí me cae diez puntos”.