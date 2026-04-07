Laurita Fernández, ex de Fede Bal, se cruzó al aire con la actual novia del actor: qué se dijeron
Evelyn Botto salió a aclarar la situación en el cruce con Laurita que fue invitada al programa Otro Día Perdido (ODP) de Mario Pergolini.
Todas las miradas estaban puestas en el programa Otro Día Perdido (ODP) conducido por Mario Pergolini debido al encuentro entre dos personas que suelen ir al frente y no guardarse nada: Evelyn Botto, actual novia de Federico Bal, y Laurita Fernández, la ex que fue invitada al programa que se emite por El Trece.
Para sorpresa de los presentes, la ex integrante del programa radial Perros de la Calle y también con paso por el streaming Olga, sorprendió al hacer referencia sobre el punto que las une a ambas: “Quiero decir una cosa, si me lo permiten un segundo, que es que además de ser Laurita una gran actriz y un mujerón, es la ex de mi actual, de mi novio, de Fede”, dijo distendida sobre la situación.
Por su parte, al escuchar lo dicho por la panelista, Pergolini, soltó con ironía: “Yo no sabía”. Ante esta situación la locutora insistió con buena onda: “No pasa nada. A mí ella me parece espléndida, pero algunas personas maliciosas siempre intentan hacer que las personas, sobre todo las mujeres, se peleen y buscan armar lío. Yo no tengo ningún problema con ella porque no pasó nada y a mí me cae diez puntos”.
Acto seguido tanto Mario como Agustín Aristarán, compañero en el programa, bromearon con que en verdad odia a Laurita. Ante esto, Botto expuso:“No chicos, les estoy diciendo que no la odio. Te voy a decir una cosa: si tuviera que odiar a cada persona que haya estado con mi novio, a cuánta gente debería odiar… es imposible”.
Una vez que fue presentada en el estudio como invitada, ambas tuvieron un encuentro tranquilo y de felicidad donde la propia Botto la levantó por el aire de un abrazo.
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