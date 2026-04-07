No se esconden más: José Chatruc habló de su romance con Sabrina Rojas

El exfutbolista se refirió al vínculo que están formando e intentó bajarle la espuma a los rumores. Los viajes juntos muestran el inicio de un amorío.

La voces de la farándula daban indicios de un inicio de relación que tomó por sorpresa a todos en el ambiente no se equivocaban y afirmaban que dos figuras estaban dando sus primeros pasos en una relación amorosa: José Chatruc y Sabrina Rojas estarían iniciando un vínculo amoroso.

Luego de mostrarse en más de una oportunidad cenando en un restaurante de la Capital Federal, empezaron a mostrarse más seguidos y los protagonistas ya hablan del vínculo que tienen. “¿Estás enamorado?“, le consultó el reportero de América TV tratando de obtener detalles sobre el tema. Rápidamente contestó con risa: ”Qué personaje".

“Yo la pasé bárbaro. Fuimos un fin de semana. Estuvimos tranquilos”, contó el exfutbolista y contestó sin dudar cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de Sabrina: “Ay, chicos… de ella me gusta todo”.

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Más allá de dar las primeras impresiones sobre la situaicón en la que se encuentran, Chatruc intentó no poner etiquetas al vínculo que los une. “Somos amigos... Siempre fui un suertudo. Nos estamos conociendo. No hay una relación, tenemos buena onda y no hay más que eso. No hay título, nos acabamos de conocer”, soltó ante las cámaras.

Cómo fue el viaje que realizaron juntos

En el programa de chimentos de El Trece, Puro Show, mostraron imágenes exclusivas de Sabrina Rojas y José Chatruc juntos en el aeropuerto, listos para embarcar de vacaciones rumbo a Brasil. Tras la confirmación del romance, la pareja se tomó el fin de semana largo para una escapada romántica.

Testigos le confirmaron a Pochi de Gossipeame que "estaban acaramelados” esperando a subir al vuelo esta mañana en la puerta 19 en el Aeropuerto de Ezeiza. Ambos compartían un grupo de amigos y, según trascendió, la relación fue surgiendo de manera natural. En una entrevista que Sabrina dio a Para Tí, confesó: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”.

En el ida y vuelta con el portal mencionado, Sabrina Rojas aclaró cómo es su vínculo con José Chatruc: “No hay un título. No hay nada para decir más que estoy conociendo a una persona”.

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Para quienes no lo tienen tan presente, José Chatruc fue figura de Racing, donde salió campeón en 2001. “Delantero, jugó en Racing, fue campeón con ese club, después hizo algo como chef y después se metió en el mundo del periodismo deportivo”, repasaron en Puro Show.