Irán redobla la apuesta tras las amenazas de Trump: "Más de 14 millones de iraníes están dispuestos a morir"

Momentos de tensión se viven en Medio Orienta tras el ultimátum de Donald Trump al régimen iraní., que se cumplirá a las 21 de este martes.

El presidente de Irán , Masoud Pezeshkian, desafió las amenazas de Donald Trump y aseguró que está dispuesto a dar su vida por su país, en el día límite del plazo otorgado por Estados Unidos para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego.

"Más de 14 millones de orgullosos iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Irán" , escribió a través de la red social X.

"Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán ”, agregó el mandatario en una declaración que elevó aún más el tono del conflicto.

Este martes Trump presionó al límite al régimen iraní y dijo a través de sus redes sociales que si no acordaban un cese del fuego antes de las 8 PM de Washington (las 21 de Argentina) "toda una civilización morirá esta noche".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/drpezeshkian/status/2041443063655248199?s=20&partner=&hide_thread=false More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

Irán movilizó a la población a realizar para defender las centrales energéticas

Según anticipó el gobierno estadounidense,de no aceptar Irán el acuerdo de EEUU, habrá una devastadora ofensiva sobre infraestructura energética de Teherán.

Frente a esta amenaza, el país de Medio Oriente movilizó a su población a las inmediaciones de estas centrales para protegerlas, formando "cadenas humanas" ante la amplia posibilidad de crímenes de guerra y daños colaterales.

Resulta que horas después del anuncio, el funcionario Alireza Rahimi, presentado como secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescencia por la televisión estatal iraní, pidió la participación de jóvenes, atletas, artistas, estudiantes universitarios y docentes para concentrarse alrededor de las plantas de energía, a las que definió como "parte del patrimonio nacional y del futuro de Irán".

Irán desplazó a manifestantes a centrales energéticas para defenderse de un posible ataque de EE.UU

Más tarde, un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control, que han sido atacados repetidamente en ataques aéreos.

Asimismo, amenazaron este martes con "privar a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington y Donald Trump "cruce las líneas rojas" de Teherán.

"Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región", advirtieron.

El ultimátum de Donald Trump: "Toda una civilización morirá esta noche"

A través de sus redes sociales, el presidente norteamericano indicó que si no acordaban un cese del fuego con Irán antes de las 8 PM de Washington (las 21 de Argentina) "toda una civilización morirá esta noche".

"No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso" escribió en Truth Social.

Acto seguido, el mandatario sentenció: "Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán". Y concluyó: "¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

Con este mensaje vuelve a presionar a Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz. Días atrás había amenazado con avanzar contra puentes e instalaciones energéticas. Incluso aseguró que tiene capacidad para "destruir" el país en pocas horas.