Irán redobla la apuesta tras las amenazas de Trump: "Más de 14 millones de iraníes están dispuestos a morir"
Momentos de tensión se viven en Medio Orienta tras el ultimátum de Donald Trump al régimen iraní., que se cumplirá a las 21 de este martes.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, desafió las amenazas de Donald Trump y aseguró que está dispuesto a dar su vida por su país, en el día límite del plazo otorgado por Estados Unidos para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego.
"Más de 14 millones de orgullosos iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Irán", escribió a través de la red social X.
"Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán”, agregó el mandatario en una declaración que elevó aún más el tono del conflicto.
Este martes Trump presionó al límite al régimen iraní y dijo a través de sus redes sociales que si no acordaban un cese del fuego antes de las 8 PM de Washington (las 21 de Argentina) "toda una civilización morirá esta noche".
Irán movilizó a la población a realizar para defender las centrales energéticas
Según anticipó el gobierno estadounidense,de no aceptar Irán el acuerdo de EEUU, habrá una devastadora ofensiva sobre infraestructura energética de Teherán.
Frente a esta amenaza, el país de Medio Oriente movilizó a su población a las inmediaciones de estas centrales para protegerlas, formando "cadenas humanas" ante la amplia posibilidad de crímenes de guerra y daños colaterales.
Resulta que horas después del anuncio, el funcionario Alireza Rahimi, presentado como secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescencia por la televisión estatal iraní, pidió la participación de jóvenes, atletas, artistas, estudiantes universitarios y docentes para concentrarse alrededor de las plantas de energía, a las que definió como "parte del patrimonio nacional y del futuro de Irán".
Más tarde, un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control, que han sido atacados repetidamente en ataques aéreos.
Asimismo, amenazaron este martes con "privar a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington y Donald Trump "cruce las líneas rojas" de Teherán.
"Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región", advirtieron.
El ultimátum de Donald Trump: "Toda una civilización morirá esta noche"
A través de sus redes sociales, el presidente norteamericano indicó que si no acordaban un cese del fuego con Irán antes de las 8 PM de Washington (las 21 de Argentina) "toda una civilización morirá esta noche".
"No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso" escribió en Truth Social.
Acto seguido, el mandatario sentenció: "Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán". Y concluyó: "¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".
Con este mensaje vuelve a presionar a Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz. Días atrás había amenazado con avanzar contra puentes e instalaciones energéticas. Incluso aseguró que tiene capacidad para "destruir" el país en pocas horas.
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